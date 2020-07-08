港版國安法｜國安公署揭幕　駱惠寧致辭全文　稱公署是國安守門人

作為中央駐港第四機關的國安公署今早（8日）揭幕，以銅鑼灣維景酒店為臨時辦公大樓。中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧於致辭時形容，國安公署是「香港安全的使者」，也是「國家安全的守門人」，今日的香港已經告別國家安全「不設防」的歷史。他又表示，相信在國安法保駕護航、國安公署及港府國安機構攜手努力下，危害國家安全的行為和活動一定能夠得到有效防範、制止和懲治，「一國兩制」在香港的實踐一定能夠不變形、不走樣，不斷煥發新的生機。

▼國安公署揭幕儀式▼

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駱惠寧於國家安全公署揭牌儀式致辭全文：

尊敬的董建華副主席、梁振英副主席，林鄭月娥行政長官、鄭雁雄署長，各位來賓，各位朋友：

大家好！

今天，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署舉行揭牌儀式。我謹代表國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦，表示熱烈祝賀！

香港國安法公佈實施，開啟了香港由亂到治的重大轉折。近日來，特區國安委、律政司和警務處國安專責部門依法成立並展開工作，行政長官開始依法指定國安案件的審理法官，香港國安法第四十三條實施細則公佈生效。駐港國安公署的成立，落實了香港國安法關於中央政府在港設立維護國家安全機構的規定。所有這些，標誌著香港維護國家安全的執行機制已基本形成。

設立駐港國安公署，是中央政府履行維護國家安全根本責任的重大舉措。國家安全本屬中央事權，中央有權力也有責任採取一切必要的措施維護國家安全。基於對香港特區的充分信任，中央授權特區管轄絕大部分案件。中央之所以保留特定情形下對極少數危害國安案件的管轄權，旨在為香港維護國家安全守住底線。

最近，駐港國安公署成為香港社會關注的焦點。廣大愛國愛港人士拍手稱快。一些別有用心的反中亂港分子則竭力對公署進行污名攻擊，並伺機抹黑內地司法制度和法治狀況，企圖令市民產生不必要的疑慮和恐慌。我可以負責任地告訴大家，中國內地擁有健全的法律制度和良好的法治環境，中國“司法程序質量”指標已連續兩年在世界銀行的營商環境報告中排名第一，許多在華外國人都認為中國是最能給人安全感的國家。駐港國安公署作為中央政府的派出機構，在香港定會嚴格依法履行職責，依法接受監督，不會侵害任何個人和組織的合法權益。她是「香港安全的使者」，也是「國家安全的守門人」。

各位來賓，各位朋友!

今天的香港，已經告別國家安全「不設防」的歷史。我相信，有香港國安法保駕護航，有駐港國安公署和特區維護國家安全機構攜手努力，危害國家安全的行為和活動一定能夠得到有效防範、制止和懲治，「一國兩制」在香港的實踐一定能夠不變形、不走樣，不斷煥發新的生機！

謝謝大家。