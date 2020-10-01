十一國慶｜林鄭：爭取與內地、澳門恢復人員往來　促嚴守防疫措施

今日是國慶日，行政官林鄭月娥和政府官員今早（1日）出席升旗儀式和國慶酒會。林鄭晚上在Facebook發文祝賀市民中秋節快樂，又指政府會毫不鬆懈做好防範輸入個案和遏制本地感染工作，促市民嚴守防疫措施，強調將爭取，早日與內地和澳門有序地恢復人員往來。

林鄭稱政府會毫不鬆懈做好防範輸入個案和遏制本地感染工作，促市民嚴守防疫措施，強調將爭取早日與內地和澳門有序地恢復人員往來。（資料圖片/梁鵬威攝）

林鄭表示，為了中央支持和與各省市開拓更多合作空間，過去三年到内地訪問超過三十次，希望能早日恢復兩地人民毋須14天強制檢疫可往還的安排。她稱屆時市民可探親、覆診、上班、上學，她則可以再次到訪各中央部委和與各省市領導會面，發揮香港所長和尋找合作機會。

林鄭今早在酒會上提及，港區國安法實施後，擺在眼前的不爭事實，就是香港社會恢復平穩、國家安全在特區得到保障，市民可在依法享有基本的權和自由，故無論部分持雙重標準的外國政府對執行香港國安法的機關作出「多少無理嘅指控」，甚至對維護國家安全的特區官員「粗暴實施」進一步的「所謂制裁」，她與相關的同事將繼續無畏無懼，以堅定信心、依法履行維護國家安全的職責。她形容，中央是香港的「面對風浪時的避風港、注入強心針」和「保持香港繁榮的堅強後盾」，香港未來要積極參與國家規劃。