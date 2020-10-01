採訪手記 ︳國慶酒會的社交距離　4人限聚下林鄭與誰坐埋一枱？

新冠肺炎第三波疫情已放緩，港府早前放寬限聚令至食肆每桌4人聚集，但遊行、示威等活動仍受制限聚令。今早（10月1日）在灣仔會展舉行的國慶酒會受疫情影響，出席的嘉賓一律只可四人一枱，連行政長官林鄭月娥亦不例外，只與中聯辦主任駱惠寧、全國政協副主席董建華、梁振英同桌，而第二任特首曾蔭權則坐在會場最前排的其他位置。 酒會司儀亦在現場呼籲嘉賓保持適當的社交距離，配戴口罩。現場所見，除了致辭、祝酒及進食期間，大部分人都嚴守防疫規矩，相信不會像「慶回歸群組」一般，釀成「國慶群組」。

▼十一國慶酒會▼

曾蔭權現身沒上台祝酒

今早出席酒會的嘉賓與往常一樣人山人海，在限聚令下，今年特別安排有如麻雀枱一樣的方型四方桌，讓嘉賓入座，有別於以往大圓桌。未知是否因為四方桌的入坐數量較少，在林鄭致詞期間，有嘉賓因為沒有座位，而要到酒會後方站立。

去年國慶70周年，特首林鄭月娥與代表團到北京參與慶祝活動，而2017年及2018年，前特首曾蔭權均正在獄中服刑，他直至去年才上訴得直，獲判無罪釋放，所以加上曾蔭權今早出席，今年的國慶酒會才是首次有本港全部四任特首同場出席。

在國慶升旗典禮上，曾蔭權伉儷被安排坐在最前排，但沒有公職的他，被安排在較遠離「核心內圍」，但亦是站在行政會議召集人陳智思身旁，其身後亦有公務員事務局局長聶德權、行會成員張國鈞，及政制及內地事務局局長曾國衞等人。

司儀呼籲帶走國旗

近年不少由建制派舉行的活動都有派發國旗，但參與者離場時經常隨處棄置，惹來非議。人大常委會今年8月提出修訂《國旗法》，新增條文提到不得隨意丟棄國旗。

今早的國慶酒會，大會向嘉賓派發每人一份的國旗及月餅，酒會司儀在祝酒儀式後除了呼籲大家保持社交距離，亦囑咐嘉賓將國旗帶走。記者在活動結束後，果然沒有在場內見到被棄置的國旗裝飾。