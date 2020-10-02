美國將香港納入難民特別分配名單　葉劉：政治動作　港府不需反制

美國國務院日前（9月30日）表示，計劃在2021年財政年度接收1.5萬名難民，其中香港首次被納入為特別分配名單，與古巴、委內瑞拉等國家列為同一類別。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀形容，美國此舉是政治動作，由於美國每年正減少接收的各國難民數量，相信受影響的人士極少。她又指，有意申請者需有充分理由證明自己正受政治逼害，並需經過一系列申請程序，認為不會有太多人獲批。 至於會否有大批在去年反修例風波中的涉案者，考慮尋求美國幫助，葉劉強調，已被法庭定罪的人不能申請成美國難民，但認為未來法庭或有更多情況不讓被捕者保釋，「費事你走去花園道（美國駐港總領事館）申請做難民」，她又不認為港政府需採取反制措施應對。

美國計劃在2021年財政年度接收1.5萬名難民，其中香港首次被納入為特別分配名單。(資料圖片)

美國國務院日前向國會提交新財政年度的接收難民計劃，美國計劃接收1.5萬名難民，較去年的1.8萬名減少3,000人，是計劃成立以來新低。國務院強調，有關建議反映特朗普政府在新冠肺炎疫情持續的情況下，以美國民眾的安全及健康為優先。

根據資料，美國自1980年以來，有大約380萬名難民透過該計劃到美國定居，而在今年計劃中，特別分配名單中包括：遭受或恐懼會遭到宗教迫害的人、為協助美國而處於危機中的伊拉克人、以及來自香港、古巴、委內瑞拉、薩爾瓦多、危地馬拉及洪都拉斯的難民。

除了該法案外，對華抱持強硬立場的共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）在9月21日提出名為《香港難民保護法》（Hong Kong Refugee Protection Act），有關法案將指定香港為優先難民區，美國未來5年內會在每年額外增發2.5萬個簽證。

葉劉淑儀形容，有意申請美國難民者需有充分理由證明自己正受政治逼害，並需經過一系列申請程序，認為不會有太多人獲批。（資料圖片）

港府發言人回應《香港01》查詢時表示：「香港是法治社會，市民各項權利和自由獲《基本法》和其他法例充分保障，沒有所謂受『迫害』的『難民』。香港事務屬中國內政，我們堅決反對並敦促美國立即停止以任何方式作出干預。」