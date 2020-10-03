立法會延任｜黃國健：泛民留任默認人大權力　胡志偉斥倒果為因

決定民主派去留的民調日前出爐，在兩者的支持者均不過半的情況下，19名議員決定留任延任一年的立法會。工聯會立法會議員黃國健今早（3日）於電台節目上表示，民主派留任代表默認了人大常委的決定能夠超越《基本法》，有此先例下日後人大再作任何凌駕《基本法》的決定，民主派的爭辯能力會減弱。 決定留任的民主黨主席胡志偉反駁稱，人大能釋法是法律制度的先天局限，強調民主派對中央不斷扭曲《基本法》不能接受，批黃國健的說法是倒果為因。他又形容，留任是「留住手上小小的武器」，若政府無意解開社會撕裂，民主派任何時間都可以有新的部署。

胡志偉今早出席商業電台節目《政經星期六》時表示，由於去留的民意均不過半，無論民主派作何決定，都會有不滿的聲音；而選擇留任，亦會令支持離開議會的人「用放大鏡睇得我地更仔細」。胡志偉指，當下民主派在議會只剩21席，實力懸殊，面對政權對議會內外抗爭的壓迫，會續利用議事程序拖慢惡法的推行；敦促政府勿藉這一年擴權，盡快重啟選舉及修補撕裂。他又提到，很多議題表面上牽涉民生，但背後淪為政府的濫權工具，如「限聚令」演變成警方濫捕的工具。

黃國健就表示，個人而言支持泛民留任，認為對立法會的認受性有幫助，亦可減少西方國家干預的幅度。他又指，中央今次處理延任較為寬鬆，未有限制民主派的去留，故認為泛民留下符合中央期望，亦是修補撕裂的契機。黃國健強調，建制派雖在議會有票數優勢，不代表可以為所欲為，又呼籲泛民摒棄敵對思維，就民生政策可多作溝通。