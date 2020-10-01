立法會延任開始｜盤點本屆大事件　從DQ到佔領　議會4年天翻地覆

今日是10月1日，除了是國慶、中秋，亦是第六屆立法會延任一年的第一天。過去4年的立法會，可說是最動盪、最支離破碎的一屆，早在報名參選時，已有多名本土派被DQ，之後宣誓風波觸發人大釋法，6人議員被DQ，建制派乘勢大舉修改《議事規則》，廢拉布武功。 過去4年議會戰火連天，包抱通過被指有違《基本法》的高鐵一地兩檢；而去年反修例事件，更衍生了法案委員會主席鬧雙胞、立法會7.1被攻佔等事件，之後中央直接出手訂立《港區國安法》，繞過本地立法程序，立法會無任何角色可言。今屆會期，可謂本港政治形勢急劇變遷的最佳樣板。

▼立法會宣誓風波▼

首引入確認書 DQ風潮起

2016年本土派抬頭，時任本土民主前線發言人梁天琦獲6.6萬票，雖然落敗，但大振本土派聲勢，政界關注當年9月大選，本土會能否與建制、泛民「三分天下」。

選管會在換屆選舉首次引入確認書，由選舉主任決定是否信任參選人真誠擁護《基本法》，特別強調要支持《基本法》第一條：香港是中華人民共和國不可分離的一部分。

新制度下，梁天琦被指「跪低」簽署確認書，最終仍被選舉主任DQ，其他被視為港獨的參選人大部分亦無法參選。

成功當選的青年新政梁頌恆、游蕙禎，卻因為在宣誓期間，以諧音將China讀成「支那」，以及展示「Hong Kong is not China」標語，未能完成宣誓，港府提出司法覆核，之後全國人大常委在判決前就《基本法》第104條釋法，最終6名民主派當選者先後被DQ，亦引發了之後不少補選，令建制派首次在立法會同時取得功能界別和地區直選的過半數，因而開啟了修改《議事規則》之路。

▼建制派修改《議事規則》▼

建制分組點票佔優 修改議規廢拉布

2017年，建制派在立法會大舉修改《議事規則》，泛民議員全力拉布阻擋，朱凱廸甚至使出奇招，將自己以鐵鏈鎖在座位阻止保安抬走，但在政府「配合」減少提交法案下，最終通過修訂。新《議事規則》下，即使大會流會亦可在主席安排下隨時復會，又提高成立專責委員會跟進事件的門檻，民主派拉布武器可謂廢了大半。

今屆會期通過多項爭議事件，包括高鐵「一地兩檢」，在西九站設立「內地口岸區」，行使內地法律兼讓內地人員在港執法，被質疑違反《基本法》及「一國兩制」。最終2017年港府公布「一地兩檢」採用「三步走」的方式立法；第一步先由內地及港府達成合作安排、第二步再由全國人大常委會通過決定，批准及確認該安排；第三步由兩地各自進行程序，而本港則在2018年6月，在高鐵9月通車前，在立法會通過了政府提交的法案。

▼《逃犯條例》修訂風波▼

+ 2 + 2 + 2

港府修訂《逃犯條例》 立法會史上首次被攻領

2019年2月，港府提出修訂《逃犯條例》，聲稱用以堵塞法律漏洞，以解決台灣殺人案嫌疑犯陳同佳無法移交台灣一事，但條文範圍同時容許將港人移交至內地，在社會激起「反送中」情緒。

民主派在議會內全力拖延，最資深議員、民主黨涂謹申主持法案委員會主席選舉時，接受泛民議員大量提問，一直未能選出主席，後來建制派去信由民建聯李慧琼擔任主席的內務委員會，改為委任經民聯石禮謙主持會議，會議鬧雙胞之餘，兩派亦上演「動作片」，後來政府決定「直上大會」，引發民間抗爭。

時至6月9日，民陣發起遊行反對修例，稱有103萬人參加（警方稱最高峰時人數24萬），惟政府不為所動，當晚發新聞稿稱6月12日如期在大會二讀，事件自此一發不可收拾。

6月12日，大批市民包圍立法會嘗試阻至開會，加上當日警方武力清場引起強烈不滿，後來加上對港府處事的不滿，演變為後來接近一年的大型社會運動，7月1日香港回歸紀念日，更有示威者闖入立法會破壞，是本港立法機關有史以來首次被市民佔領。

▼內會風波▼

+ 15 + 15 + 15

郭榮鏗阻內會選主席 國安法繞過立會

立法會去年10月復會，社會事件仍未平息，主持內會主席選舉的內會副主席郭榮鏗，容許泛民提出規程問題，令內會大半年無法選出主席，港澳辦、中聯辦更發聲明炮轟郭榮鏗涉嫌公職人員行為不當。今年5月，立法會主席梁君彥引用外間法律意見，委任財會主席陳健波主持會議，快速選出李慧琼續任內會主席，事件才告一段落。

在抗爭活動日益激化之下，立法會5月底審議《國歌法》時，民主派先後出動「生化武器」抗議，民主黨許智峯投擲腐爛盆栽，之後朱凱廸及人民力量陳志全在三讀時又投擲疑似糞便的有機肥料，一度導致會議暫停。

因應社會亂局，人大常委會今年6月自行訂立「港區國安法」，納入《基本法》附件三直接在港實施，繞過了本港立法會的立法程序。以往，由於內地法制與本港不同，加入附件三的法律，一般都以本地立法方式，在立法會再行審議。

民主派決定延任 3議員離開

4年會期將完結，民主派原欲在換屆選舉爭取「35+」，惟政府以疫情為由宣布取消選舉，人大常委會之後決定第六屆議會延任「不少於一年」，令民主派進退為谷，就去留問題與抗爭派爭論不休，最終21名非建制派留任，陳志全、朱凱廸、陳淑莊離開議會。

延任立法會今日正式開始，政界預期，政府會提出修改選舉法例，容許跨境投票，建制派又打算再次修改議規，且看決定留守的民主派如何接招。