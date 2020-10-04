立法會延任｜梁家傑：泛民留任仍可發聲　籲建制勿「有風駛盡𢃇」

現屆立法會延任不少於一年，民主黨早前委託香港民意研究所進行民調，基於支持與反對留任者均不過半，19名民主派議員作政治判斷決定留任。公民黨主席梁家傑今（4日）出席電視節目《講清講楚》時表示，不存在輸打贏要，因早已決定以民調方式決定去向，如何根據結果作政治判斷「已經寫了在牆上」。 對於民主派現時沒有分組點票否決權，僅守全體議員三分一否決權，梁家傑稱，民主派在議會仍可發聲，包括由議員向政府索取文件、質詢政府官員、跟進12港人事件及「明日大嶼」等議題。他又指，公民黨願意與政府傾談，惟大前題是傾談對香港是否有實際裨益，還是只作政治騷。

▼民主派議員去留記者會▼

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被問到民主派當初不滿中央延任立法會不少於一年決定，質疑此舉不合法，現在選擇留任是否存在矛盾？梁家傑稱，「杯葛派」認為民主派議員沒有民意授權故不應留任，他稱「主留派」正是聽到有關聲音而選擇而民調方式決定，強調民調雖然不是最完美，但最終都可解決事件。

梁家傑稱，民主派在議會仍可發聲，包括在議員向政府索取文件，向政府官員質詢，跟進12港人事件及明日大嶼等議題。（資料圖片）

冀民間議政平台能具體執行

對於「主留派」和「杯葛派」的紛爭，梁家傑稱，當年在爭取黑人平權運動上，都曾出現主張「和平抗爭」的馬丁路德金和主張「勇武抗爭」的Malcolm X，認為歷史畫面上兩者可以共存。他稱「兄弟爬山，各自努力」，強調大家都要飛往同一目的地，「沒理由要撞低對方個架（飛機）去到目的地」。梁家傑指，得知離任議員正與立會議員商討設民間議政平台，他希望能具體、貫徹、在地執行。

對於建制派有意在未來一年議會修改《議事規則》，梁家傑忠告建制派勿「有風駛盡𢃇」，指除非香港沒有選舉，否則建制派的「極端行為」，始終要還。