陳同佳案｜投案窗口現羅生門　保安局否認　陸委會批港府無所作為

台灣殺人案疑犯陳同佳擬本月內赴台自首，但台灣陸委會及香港保安局連日來就有關安排各執一詞，台方日前指刑事警察局跟香港警務處已就案件建立一個「單一聯繫窗口」，但保安局隨即否認。 台灣陸委會今（4日）再次回應，指台港警方早在去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，批評港府屢稱無法律基礎又稱會提供協助陳嫌赴台的可行安排，實際卻是延宕近1年依然無所作為。

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01消息：陳同佳本月內赴台自首 感謝潘媽媽願為他求情

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保安局強調不涉任何證據協助

陸委會早前表示，當地刑事警察局及香港警務處已建立單一聯繫窗口，若陳同佳確定赴台可隨時聯絡當局。香港保安局昨（3日）否定台方說法，指只是台方單方面的描述，雙方沒有建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助。保安局又呼籲台方真心履行最基本法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。

陸委會今日（4日）回應指，針對陳同佳案，台方希望依法將殺人嫌犯繩之以法、還給被害人公道，共同實現司法正義的立場堅定，且已多次說明，台港警方於去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關的資訊也經由我方刑事局透過香港警務處的管道通知陳嫌，「如果陳嫌（陳同佳）確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。」

陸委會指，對於港府屢稱無法律基礎又稱會提供協助陳同佳赴台的可行安排，實際卻是延宕近1年依然無所作為。台方強調，本案關鍵在於陳同佳真實的投案意願，以及港府的責任感;並呼籲陳同佳及港府拿回初心、具體行動，盡速與台方窗口聯繫。