特朗普確診｜馮智政：對選情影響不大　料康復後對華政策更強硬

美國總統特朗普近日確診新冠肺炎，一度被送往軍事醫院治療，最新消息指他情況持續好轉。時事評論員馮智政今早（5日）指，一般而言，各國國家領導人在新冠肺炎康復後，對華政策都會更加鷹派、更強硬，料如特朗普繼續當選都會如此。不過他指，現時美國官民對華反應相同，在國會共和黨、民主黨的要求接近，故認為對華政策方向已定了下來。 至於染疫對特朗普選情影響，馮智政指，美國每三日更新一次的民調，暫時尚未更新，但他相信影響不大，而經過第一場辯論顯示，特朗普與拜登的支持度都下跌，顯示兩人都非搖擺州份民眾的心宜選擇，但料不會影響整個選情。他亦留意到，特朗普有機會轉打染疫後復甦的形象，其女兒亦開始在宣傳上主打他的病情，是從未見過的策略。

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美國總統大選投票日定於11月3日，10月中將有第二場總統候選人辯論。報道指，特朗普近日曾離開醫院，向支持者揮手表示謝意。時事評論員馮智政在電台節目表示，美國各界以關心事件為主，共和黨與民主黨傳統上都不會對事件落井下石，但開始有陰謀論質疑特朗普是否真的確診，例如《華盛頓郵報》有指，特朗普未必真的確診，可能只是在篩查時驗出陽性。

馮智政分析指，很多人都認為特朗普的辯論技巧更好，一旦隔離，將令他爭取選情、表現自己的機會減少。（資料圖片／陳焯煇攝）

一旦離世亦難影響選舉 美從未有總統當選者上任前離世

馮智政相信，如果特朗普需要繼續隔離，有機會無法親身參與第二場辯論，亦可能因而減少了很多與民眾接觸機會，對他較不利。他解釋，很多人都認為特朗普的辯論技巧更好，一旦隔離，將令他爭取選情、表現自己的機會減少。

不過，馮估計特朗普染疫對投票日影響不大，如果有候選人離世，都無法改變選舉，如果是候選人當選後離世，將由副總統補上；另一可能是，美國史上從未發生過的情況，就是候選人在當選與上任之間離世的事件，未知會如何處理。

馮智政強調，雖然搖擺州份真的對兩邊候選人都不太喜歡，但即使選舉人選擇了其他參選者，都不會成為選票的最終選項。他又提到，早前第一場辯論並無提到太多政策內容，亦沒有多提一旦當選的政策轉變，可參考性不大。