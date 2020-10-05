賀知義任命待立會通過　兩派未商投票立場　謹慎處理防變政治風波

行政長官接納司法人員推薦委員會的推薦，任命英國法官賀知義為終審法院其他普通法適用地區非常任法官，是次任命需待立法會通過。今年6月，立法會通過任命張舉能為終審法院首席法官，當時民主黨、公民黨投下棄權票，「抗爭派」在初選論壇以此不斷狙擊傳統泛民；另一邊廂，隨著近年政治環境劇變，藍營內湧現反對外國法官的聲音，支持委任外籍法官的建制派或視為「政治不正確」。因此，兩大陣營在賀知義議案的投票取態備受外界關注。 民主黨立法會議員許智峯歡迎賀知義獲選為非常任法官，認為賀知義有責任監察香港法治，倘遇壓力和干預，應考慮以辭職等方法公開發聲及表態。他表示，該黨仍未討論投票取態，又表示需與民主派陣營討論後才作出決定。公民黨法律界議員郭榮鏗亦表示，需待相關委員會審議後再決定投票意向。 經民聯梁美芬表示，香港一向會委任外籍法官，強調此制度運作正常，相信賀知義獲委任後能發揮所長，但若案件涉及國家利益，便需特別注意。至於投票立場，她同樣表示需要商討，「要睇吓點」。

許智峯接受查詢時表示，委任張舉能和賀知義兩項議案的性質完全不同，認為委任賀知義的議案應無太大爭議，但強調該黨仍未討論投票取態，又表示需與民主派陣營討論後才作出決定。（盧翊銘攝／資料圖片）

委任張舉能議案成民主派內哄導火線



立法會今年6月以39票贊成、5票反對、11票棄權，通過委任張舉能為終審法院首席法官，當時民主黨5名議員破天荒投下棄權票，當時許智峯解釋，投棄權票的原因是希望帶出法治危在旦夕的警號。至於公民黨，當時除了法律界郭榮鏗投下贊成，其餘4名議員均投下棄權票。專業議政梁繼昌、葉建源、莫乃光和李國麟投贊成票，梁耀忠、毛孟靜、朱凱廸、陳志全及鄭松泰則投反對票。

在民主派立法會初選期間，民主黨、公民黨因張舉能議案的投票取態遭「抗爭派」狙擊，抗爭派認為「法治已死」，泛民應投下反對票，而非投棄權票，公民黨更因郭榮鏗與其餘四子的投票取態不同，被「抗爭派」批評他們「一黨兩投」。

公民黨法律界議員郭榮鏗亦表示，需待相關委員會審議後再決定投票意向。（梁鵬威攝）

民主派陣營盼投票取向一致



許智峯接受查詢時表示，委任張舉能和賀知義兩項議案的性質完全不同，認為委任賀知義的議案應無太大爭議，但強調該黨仍未討論投票取態，又表示需與民主派陣營討論後才作出決定。

許智峯歡迎賀知義獲選為非常任法官，但指近年香港司法獨立備受政治壓力，賀知義及其他出任終院非常任法官的海外法官，均有責任監察香港法治和司法獨立，如遇壓力和干預，應考慮以辭職等方法公開發聲及表態，若對不公義事情沉默，等同變相容許政權利用司法作為政治工具。

郭榮鏗表示，賀知義在香港法治令人憂慮的情況下接受任命，相信港人和國際社會也希望他能夠盡力捍衛香港的法治、人權和自由等普世價值。至於投票意向，郭表示需待相關委員會審議後再決定投票意向。

有民主派人士分析，委任賀知義與委任張舉能之間有本質上的差異，經過上次委任張舉能的爭議後，民主派將會更謹慎地商討投票立場，希望整個陣營能夠在投票時取態一致。

經民聯梁美芬表示，香港一向會委任外籍法官，強調此制度運作正常。（羅君豪攝／資料圖片）

梁美芬：要睇吓點 何君堯憂「五眼」法官集體辭職



本身是司法及法律事務委員會主席的梁美芬表示，香港一向會委任外籍法官，強調此制度運作正常，相信他獲委任後能發揮所長，但若案件涉及國家利益，她認為需注意。至於投票立場，她同樣表示需要商討，「要睇吓點」。

何君堯質疑是次任命「是倉卒還是高效」，他提到另一名終院非常任法官、英國最高法院院長韋彥德在七月曾發表聲明，指《港區國安法》多項條文引起關注，英國最高法院需視乎香港可否維持司法獨立及法治，才決定是否繼續指派兩名法官在終院任職，加上施覺民早前辭任，另一非常任法官苗禮治以身體不宜長途旅程為因，不再來香港審案，指「如此種種跡象，我們有否評估過來自『五眼聯盟』國家的非常任法官集體辭職的風險？」認為香港需考慮任命其他實行普通法地區的法官，例如委任新加坡、馬來西亞等的法官出任終院非常任法官。

周浩鼎：司法機構有責任確保海外非常任法官充分認識一國兩制憲政框架

民建聯立法會議員周浩鼎接受查詢時表示，就特區政府委任賀知義為終院非常任法官，他認為雖然基本法容許委任海外司法管轄區法官擔任非常任法官，然而亦要徵得立法會同意，議員可在立法會就此任命提出查詢及了解更多再作判斷;至於投票取向，他指可先透過立法會了解和查詢，該黨再商討取向。

他又提及，前法官烈顯倫曾經批評本地法官錯誤認知一國兩制，他認為司法機構有責任盡力確保海外非常任法官對基本法及一國兩制憲政框架，有充分正確的認識。