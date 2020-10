終院新法官賀知義曾指中國無司法獨立　公正裁決需要三權分立

終審法院前非常任法官施覺民早前辭任,特首林鄭月娥今日(5日)宣布,接納司法人員推薦委員會的建議,會在徵得立法會同意後,任命英國最高法院副院長賀知義勳爵(Lord Patrick Hodge)為終審法院非常任法官。 翻查資料,賀知義曾於2018年討論司法獨立時,提到全球各地司法獨立都受到挑戰,又指中國並無司法獨立,並引述中國最高人民法院院長周強2017年所言,指「司法獨立是西方的異端思想」。 至於「三權分立」(Separation of powers)議題,賀知義提到曾在美國遇到共和黨律師組織,雖然不喜歡美國總統特朗普,但仍投票支持他,以換取共和黨人被提名至最高法院,認為資深法官被視為政治人物,會損害司法獨立。他指,在西方民主政體中,司法獨立是法治的關鍵所在,而在英國傳統上,司法機構的公正的裁決,需要三權分立。

指世界各地司法獨立受威脅

賀知義不時就司法獨立、法治等議題演說、授課,他曾在一場蘇格蘭法官的研討會致辭,提到當時世界各地司法獨立都受威脅,例如波蘭政府曾嘗試換走不少司法人員、土耳其曾在一次軍事政變失敗後,辭退4000個法官及檢控官,而馬來西亞、緬甸亦有司法人員面對各種問題。

賀知義之後提到中國作為全球最大的國家,由於中國共產黨在憲法中的地位,意味中國的法治原則無法從政府的行政之手中獨立,因為中共就是憲法的守護者。他指,中國的法院形容這為「帶有中國特色的法治」,與一般熟悉的西方國家法治原則有所不同。他之後引述中國最高人民法院院長周強曾公開表示,「司法獨立是西方的異端思想」(Indeed, the Chief Justice of China is on record as saying that the independence of the judiciary is “a western heresy”.)

周強於2017年談及中國各級法院要做好意識形態工作時,表示要堅決抵制西方「憲政民主」、「三權分立」、「司法獨立」等錯誤思潮影響,堅決跟否定中國共產黨領導、詆毀中國特色社會主義法治道路和司法制度的錯誤言行作鬥爭,決不能落入西方錯誤思想和司法獨立的「陷阱」。

法官被視作政治人物

不過,賀知義提到,就算在有正式「三權分立」的西方民主政體,司法人員任命的政治化,都會令人將一些資深法官視為政治人物,繼而損害實質的司法獨立。他指,自己於2016年11月在華盛頓時,曾在總統大選後在當地授課,之後不為意地出席了由一個共和黨律師施壓團體舉辦的晚宴。

他提到當時發生了一件令他驚訝的事,就是不少共和黨律師都並非特朗普的支持者,但他們都投票給他,以換取共和黨人被提名至最高法院。他指,任命法官的黨派性質問題,明顯源於不恰當的參議院聽證會任命(The partisan nature of the process of the appointment was apparent from the unfortunate Senate confirmation hearing)。

賀知義指,在歐洲及西方民主政體中,司法獨立是法治的關鍵所在。而在其傳統上,司法機構的公正的裁決,需要有三權分立。(資料圖片)

司法獨立支柱包括司法任命不受政治影響

賀知義在演辭中提到,司法獨立有10條重要支柱,在憲制確保司法獨立和法治之後,第二條支柱就是法官的任命及升遷應完全沒有,或至少盡量減低政治考慮的影響。他舉例指,英聯邦國家採納的規則 “The Latimer House Guidelines”要求恰當的司法任命獨立程序,以確保被任命者的質素與獨立思想,而英國的各個司法區都有其獨立司法任命委員會,委員會主席及大多數委員都並非法官,而有關的政府首長(relevant minister)對被推薦任命者,只有受限的否決權(has a limited power of veto).

對於「三權分立」,賀知義指,在歐洲及西方民主政體中,司法獨立是法治的關鍵所在。而在其傳統上,司法機構的公正的裁決,需要有「三權分立」,而在近代歷史中,英國的行政部分正是藉由司法獨立確保法治。(In our modern history the executive organs of the State have been subjected to the rule of law by, among others, an independent judiciary.)

曾提兩個法官任命建議

賀知義之後提到,英國脫歐時,英國社會一度對當時法院的判決有過分地批評。他提到,當司法界與政界之間過於疏離,會造成司法與政界間不熟悉對方在憲制運作上的角色問題。他曾就此事考慮過兩個辦法,其一由政治人物及評論員提出的建議,考慮參考美國,由議會就被任命的資深法官舉行聽證會。

賀知義對此方法的效用提出質疑,強調資深法官須根法律及其司法誓言判案,沒有個人政治考慮,並努力將其個人觀點留在法庭以外。他認為,舉行聽證會將造成危機,令司法機構內作政治考慮正當化,與提出此建議者所追求的事正好相反。而另一較溫和的建議,是在司法人員任命委員會中加入政府各在野黨的資深政客,但他亦質疑,如果政治考慮在揀選資深法官時存在,會否同樣存在於任命法官之時。