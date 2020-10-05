施覺民辭任半月　特首接納推薦　任命英籍賀知義為終院非常任法官

施覺民早前辭任終審法院非常任法官，據報與港區國安法有關，其空缺將有法官填補。行政長官接納司法人員推薦委員會的推薦，任命英國法官賀知義為終審法院其他普通法適用地區非常任法官，終審法院首席法官馬道立知悉政府將就這項推薦任命徵求立法會同意，他對此表示歡迎。 特首林鄭月娥表示，賀知義由今年2月起出任英國最高法院副院長，形容對方勳爵地位崇高、聲譽卓著，深信他將對終審法院有很大的貢獻。林鄭月娥說，賀知義獲任命後，其他普通法適用地區非常任法官的名單將包括14位來自英國、澳洲及加拿大的傑出法官，指這些具聲望的非常任法官加入終審法院彰顯了香港的司法獨立，有助維持外界對本港司法制度的高度信心。

年初任英最高法院副院長 任教上海華東政法大學

根據政府提供資料，賀知義是英國公民，1953年5月19日在蘇格蘭出生，今年67歲。賀知義於1983年取得蘇格蘭大律師資格，主要在蘇格蘭執業，1996年獲委任為御用大律師，執業範圍為民事法，主要關乎商業及公司法，亦涵蓋公共法，主要在位於愛丁堡的蘇格蘭最高民事法院出庭訟辯，亦經常在上議院席前訟辯，並曾在歐洲法庭就一宗案件訟辯。

賀知義在2000年至2005年間，分別於澤西及根西的上訴法院出任非全職法官。2005年2月，他獲委任為蘇格蘭最高民事法院法官。早期，他處理刑事及一般民事工作（包括醫療疏忽），其後於2008年獲委任到商業法庭。他於2011年成為商業及公司事務主任法官，亦是知識產權法官及稅務法官，亦曾在土地估價上訴法庭供職。

賀知義於2013年10月獲委任為英國最高法院法官，亦擔任樞密院司法委員會成員，2020年2月，他成為英國最高法院副院長。賀知義同是也是南非斯泰倫博斯大學以及上海華東政法大學的名譽教授，在兩所大學均有授課。

賀知義曾於2006年至2008年間參與與蘇格蘭政府就法院行政改革的磋商，促成蘇格蘭法院服務處的成立，該服務處董事會的大部分成員均為司法人員，負責管理法院，現時亦負責管理蘇格蘭各審裁處。賀知義勳爵亦是行政法官，在最高民事法院負責所有初審事務和法院規則的改革，他曾在民事法庭檢討顧問委員會擔任成員。

2020年2月，他成為英國最高法院副院長。（網上圖片）

終院非常任法官增至14名

司法機構表示，賀知義獲任命為香港終審法院法官後，其他普通法適用地區非常任法官數目會由目前的13名增加至14名，這將提高處理終審法院工作的靈活性。

根據《香港終審法院條例》（第484章），現設有一份非常任香港法官名單及一份其他普通法適用地區法官名單。目前，共有4名非常任香港法官及13名非常任普通法法官。非常任法官的人數上限為30名。在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由5名法官組成，即終審法院首席法官、3名常任法官及一名非常任香港法官或一名非常任普通法法官。