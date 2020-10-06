回應梁振英狙擊教育界　林鄭反擊：以往政府較「避難」

全國政協副主席、前特首梁振英近日不斷通過社交網狙擊教育界及教育局，更入稟高等法院，要求公開專業失德教師的姓名和學校名稱，甚至引述國家主席習近平的言論「為官避事平生恥」，批評教育局局長楊潤雄。 林鄭今日（6日）出席行政會議前見記者時，被親建制網媒記者問及相關問題。她回應指，政府近日首次動用《教育條例》取消專業失德教師的資格，正好體現本屆政府的決心，又指以往的政府做事比較「避難」，但今屆政府會迎難而上回應訴求。

林鄭：首度取消專業失德為教師資格

有《點新聞》記者問到，梁振英入稟要求公開涉事教師及學校名稱，政府會否順從相關要求，「增加調查透明度」。林鄭表示，由於案件已進入司法程序，不適宜作出評論，但大原則是公平公正、依法辦事。她指，社會出現紛爭和兩極化情況，大家有時候會訴諸情緒，「站在哪個政治立場便會以哪一種政治眼光看待事情」，自己作為行政機關首長，定必堅持原則，方能按《基本法》落實一國兩制、港人治港和高度自治。

林鄭強調，教育局曾因非禮等刑事罪行將教師除牌，但近日引用《教育條例》，以專業失德為由取消教師的資格，則是「前所未有」，又揚言這只是「以前嘅政府無做」。她又指，可能有人認為「以前冇呢啲問題」，但她相信不是，主要是因為以前的政府比較「避難」，但本屆政府會「迎難而上」回應社會訴求。

林鄭同意，在適當的情形下加強透明度，因此昨天教育局只按個別傳媒查詢作回應，並非正式新聞公佈，社會日後可能不知道政府處理此事的做法和立場，做法並不理想。因此她今天早上已與教育局局長楊潤雄會面，要求他下午召開記者招待會，詳細記錄在案，回應傳媒提問，增加透明度。

林鄭回應提問時，表示可能以往政府做事較「避難」。（盧翊銘攝）

強調食環署執法一視同仁

另外，日前有大批不知名人士闖入港大校園破壞連儂牆，《點新聞》記者認為事件反映校園仍有很多違反《港區國安法》的文宣。林鄭表示，《港區國安法》第9、10條要求學校、傳媒、社交網絡增加國家安全的宣傳，認為大學有責任做宣傳工作。她指，楊潤雄將與各間大學校長會面，了解他們如何落實法例要求，若學校做不到，就要交由執法機關跟進。

至於國慶當日有團體於街上及多個公眾場所懸掛國旗，惟食環署不足一天後便派人去拆除國旗，工聯會前立法會議員王國興更指，食環署署長劉利群的丈夫是社聯總幹事蔡海偉，反映政府的部門主管明顯由「黃官」把持。林鄭稱不了解事件，但強調食環署每天的執法也是一視同仁。