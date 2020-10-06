宣道小學教師遭釘牌　林鄭：個案嚴重　教育局下午將開記招交代

教育局昨晚（5日）公布，經過深入調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊，當局認為該名教師「嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播『港獨』信息，不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位，對學生構成嚴重的損害」，今次事件是反修例風波以來首名被除牌的教師。據了解，該名教師來自九龍塘宣道小學。 特首林鄭月娥今早（6日）出席行政會議前表示，教育局根據《教育條例》取消一名小學教師的註冊，同時亦向該校校長及副校長發出譴責信，亦有同校老師因使用相關教材而收到書面警告。林鄭形容，今次是相當嚴重的個案，今早已要求教育局局長及其常任秘書長需於下午召開記者會，向公眾解釋其權力來源及相關判斷、行動，她現時不會評論個別個案。

教育局昨晚（5日）公布，經過深入調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊，據了解，該名教師來自九龍塘宣道小學。（歐嘉樂攝）

林鄭表示，上任之初已說過很重視教育，因教育是培育下一代，她盼望教育系統可培育出有國家觀念、香港情懷、社會責任感及國際視野的新一代，今屆政府亦特別加大投放在教育的資源，較甫上任承諾的50億為多。林鄭指出，至今已投放逾130億元經常性開支在教育範疇，所以近年已少聽學校投訴資源緊拙，以及教師有很大怨氣。

林鄭續指，在解決教育界即時及長期面對的資源不足問題後，不等於有關工作已完結。她表示，近半年已先後三次提及教育問題，她在5月接受傳媒訪問時曾形容，教育不可以是「無掩雞籠」，認為除了教育局外，辦學團體及學校管理層亦應作把關。林鄭表示，當時亦提及有別有用心人士在校園中作出失實及偏頗歪理，需要有人把關以保障心智未成熟學生被歪理荼毒。

會繼續揪出教育界「害群之馬」 要嚴格遵守程序公義

而在7月的教育高峰論壇上，林鄭曾表明教育已被政治化，不能容許港獨及違法意識進入校園。在9月的敬師日上，林鄭當時強調，政府有教育上的角色不只是提供資源，而是從學制課程、教師培訓到學生考核，政府都有不可或缺的角色，她完全支持教育局局長及相關同事在過去一年，嚴肅處理針對教師的投訴，包括匿名投訴，但亦要嚴格遵守程序公義，以免受到司法挑戰。

林鄭強調，政府會繼續揪出教育界的「害群之馬」，但認為有關人士為數很少，她不希望「一竹篙打一船人」，但若有違規行為則必需嚴肅跟進。