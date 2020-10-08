財經加零一足本重溫｜陳恒鑌：如長假後確診數低　望本月啟健康碼

香港疫情近日有反彈跡象，食物及衞生局局長陳肇始日前表示，與內地及澳門的健康碼討論進入最後階段，但強調需要視乎疫情才決定何時啟動，首要是香港的疫情穩定。香港疫情近日有反彈跡象，食物及衞生局局長陳肇始日前表示，與內地及澳門的健康碼討論進入最後階段，但強調需要視乎疫情才決定何時啟動，首要是香港的疫情穩定。 《香港01》節目《財經加零一》邀請民建聯立法會議員陳恒鑌接受訪問，陳恒鑌認為，現時「個波不在香港」，而是內地是否接受香港現時的疫情情況。他又指，要視乎國慶長假後7天的確診數字，若仍處於低水平的話，相信以這標準可與內地商討，有望在10月內重啟健康碼。

申請健康碼需提交病毒檢測陰性證明，現時香港的私營化驗所檢測費用過千元，與內地和澳門價錢相差大。陳恒鑌建議，政府可多找認可的實驗室或由公營機構提供檢測以平衡價錢。他又指，若基層市民有需要一次性來往處理人道問題，政府應提供津貼。

料《施政報告》會多修補和跟進早前計劃

新一份《施政報告》將於下周三公布，陳恒鑌預料，政府會修補和跟進早前提出的計劃。他提及政府早前答應會在18區設基層健康醫療中心，認為可匯報有關詳情。對於跨政黨提出設「失業援助金」，陳恒鑌稱「如果政府用羅致光既思維應該無咩機會」，但強調「保就業計劃」完結後，已聽到不少老闆稱看不到前景須結業，在失業率高企情況下，社會氣氛會更差，故認為政府有需要設立失業援助。