財經加零一｜謝偉俊指建制新招防內會風波重演　嘆建制鷹派當道

第六屆立法會延任不少於一年，15名民主派議員將以民調決定去留，政府和建制派在復會後分別有不少議程希望落實，包括明日大嶼前期撥款、修改《議事規則》等。 立法會復會後，將會再次選舉各大事務委員會正、副主席，據了解，建制派為免再次爆出「內會風波2.0」，建議現時擔任事務委員會主席的建制派不再爭連任，以免被擔任委員會副主席的泛民「有機可乘」。立法會議員、議事規則委員會主席謝偉俊接受《香港01》訪問時承認，建制派正醞釀新招數，確保不會重演上年度內會主席選舉的情況。

謝偉俊評估，今年的《施政報告》將會是一份比較保守的施政報告。（林若勤攝／資料圖片）

據了解，有建制派議員計劃再次提出修改《議事規則》，其中一個方向是廢除由最資深議員主持內務委員會、財務委員會、事務委員會及法案委員會主席選舉的規定，改由秘書處負責，以防「內會風波」的場面重演。

謝偉俊在節目中表示，去年已有建制派去信予他，要求修改相關規定，不過因會期結束而攔置；如今第六屆任期增加一年，謝指，修改議規並非無可能，至於會否修改、應否修改，則要交由建制派商討。

內委會、財委會及18個事務委員會的正、副主席於復會後將重新洗牌，謝偉俊承認，建制派正醞釀新招數，確保不會重演上年度內會主席選舉的情況，包括建議現時擔任事務委員會主席的建制派不再爭連任，以免被擔任委員會副主席的泛民「有機可乘」。

若建制派主導所有事務委員會，會否令議會更撕裂？謝偉俊表示，他一直傾向各黨派能夠有商有量，又說對建制、泛民兩派也由鷹派聲音當道，感到遺憾，「遺憾看到，似乎鷹派聲音當道，鷹派作風未來一年，可能會繼續或愈來愈佔上風，當然不只是建制派，雙方陣營似乎也是激進派得勢，呢種情況我較憂慮」

謝偉俊表示，在鷹派當道的情況下，他會繼續發揮「眾人皆醉我獨醒」或「眾人皆醒我獨醉」的精神，秉持自己的理念和個人意見。