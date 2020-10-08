雙十節｜舉青天白日滿地紅違國安法？　陳文敏：視乎一個政治因素

本周六（10月10日）是俗稱「雙十節」的辛亥革命周年。在本港，傳統上有不少親台人士和居港台籍人士舉辦各種活動慶祝，近日亦有團體原訂計劃在旺角酒樓舉辦慶祝活動，但酒樓昨天（7日）突以「限聚令」為由，拒提供場地。有份籌辦活動的元朗區議會副主席麥業成認為，酒樓的舉動明顯與國安法有關。 香港與台灣有深厚歷史淵源，在港區國安法陰霾下，本地反對力量政治活動空間大幅收窄，今次首度有親台活動疑遭阻撓，令人關注，展示代表中華民國的青天白日滿地紅旗，又會否違法國安法？ 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，除非能證實相關人士有組織地煽動台獨，否則暫時看不見舉行親台活動、高舉相關旗幟會跌入法網。不過，港大法律學院公法講座教授陳文敏認為，目前國安法對於特定行為有否違法有大量灰色地帶，而相關法例牽涉政治判斷，如日後兩岸關係惡化，不排除政府會突然擴大條例適用範圍，將舉青天白日滿地紅旗相關行為列為犯罪。 《香港01》正向保安局查詢，暫未回覆。

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去年示威曾現青天白日滿地紅

香港是國父孫中山發動辛亥革命的基地，國共內戰後，國民黨退守台灣，部分國軍或親國民政府背景人士遷移至香港，形成一個獨特的親台社群。在戰後一段時間，每逢「雙十節」在港都會有人大舉慶祝及掛上青天白日滿地紅旗。香港中文大學前身之一新亞書院，亦是親國民政府的國學大師錢穆等人於1949年10月10日創立，初期更獲得中華民國政府資助，具濃厚的親台背景。

隨著時間推移，經歷1956年雙十暴動、六七暴動、九七回歸等事件，親台勢力在港影響力已大不如前。不過，在部分現今年輕一代心目中，台灣是一個已民主化的華人地區，與香港又有眾多經濟和文化交流。因此，青天白日滿地紅旗本身，含有複雜的歷史意義，它可能象徵對民主化的期盼，甚至一定程度上反映部分人對中國共產黨管治的恐懼。去年修例風波，部分示威現場有參與者舉起青天白日滿地紅，中大圍城戰期間，亦有學生於中大校園內升起該旗幟。

國安法無列明「台獨」行為

在《港區國安法》之下，「分裂國家」、「顛覆國家政權」均屬四大罪行範疇。第二十條及二十二條列明，任何人「組織、策劃、實施或者參與實施」旨在分裂國家、破壞國家統一行為，或顛覆國家政權，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪。不過，條例沒有明言主張「台獨」行為是否犯罪，「分裂國家」罪行說明亦主要針對港獨。

展示青天白日滿地紅能否與「台獨」拉上關係、能否構成「推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度」，本身存有不少灰色地帶。今年7月1日港島示威中，有一名男子被警察搜出青天白日滿地紅旗幟，其後被帶走，但法新社引述警方消息透露，展示或持有青天白日滿地紅旗幟不會違法，但不能展示或持有台獨旗幟。

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍，今年7月在《人民日報》海外版撰文，指「台獨」在港亦是違法行為，必須切斷「台獨」與港獨勾結及對國家安全的危害；另外，中央於少數案件保留直接管轄權，都是關涉危害國家安全的「大案要案」，台獨勢力在香港本地或外部從事的危害國家安全行為，很可能歸入這類直接管轄的範疇。

陳文敏。（資料圖片）

陳文敏：如兩岸關係惡化 或被列違法行為

行會成員、資深大律師湯家驊表示，單純舉辦親台活動、舉起青天白日滿地紅，相信不會是違法行為。他解釋在法律上，要證明行為犯罪，須先證明被告煽動有組織的分裂國家行為，有相關犯罪意圖，如果是一些以前都有、現時形式沒有大變的活動，暫時看不到為何會觸犯法例。他指，除非能證實活動籌辦者有意圖煽動「台獨」，或參加者有組織有規模地主張「台獨」，否則相信違法機會不高，當然最後要視乎律政司意見和法庭判例。

港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，沒有人能明確回答舉起一面象徵中華民國的旗幟會否違法。他指，港獨在國安法下被列明是違法，但其他涉及中國境內統獨議題的行為算不算犯法，法例有含糊。在過往，台港兩地一向都有文化交流活動，一直相安無事，也不會被動輒視為「分裂國土」。

不過陳文敏指，國安法的重點從來不是拘捕或是起訴多少人，正正是因為條例有大量灰色地帶，令社會對各類的政治活動自我審查、自劃紅線，大家無所適從，達到收窄政治活動空間的客觀效果。他又指，一個紀念活動或口號是否違國安法，涉及有政治成份的判斷，難保日後兩岸關係進一步惡化，政府就會突然稱高舉青天白日滿地紅會犯法，就像去年示威者常用的「光復香港，時代革命」口號被禁一樣。

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：視乎意圖 或被質疑宣揚「台獨」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，展示青天白日滿地紅旗是否違反國安法，要視乎其意圖，如果是紀念歷史事件辛亥革命，問題不大，「但如果是慶祝中華民國成立，會令人產生疑問、非議，是否在宣揚『台獨』、『兩個中國』？」他指，有酒家擔心「雙十節」活動是可以理解，因事件性質敏感。

劉兆佳稱，難以預計警隊國安處會否執法，但認為一般而言，政府對團體活動的標準較緊，對個人相對寬鬆，如有市民展示有關旗幟而非宣揚分裂國家訊息，應問題不大。