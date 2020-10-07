酒樓以限聚令為由　拒雙十慶祝活動舉行　麥業成料與國安法有關

本周六是「雙十節」，按傳統，不少親台人士和居港台籍人士會在香港各區舉辦慶祝雙十活動。近日有團體原訂計劃於當天在九龍倫敦大酒樓舉辦兩場慶祝活動，不過據報酒樓今天（7日）以「限聚令」為由，拒絕為相關慶祝活動提供場地。

有份籌辦活動的元朗區議會副主席麥業成麥業成表示，茶敘以紀念辛亥革命為主題，酒樓最初亦同意，惟突然以限聚令為由取消，認為明顯與國安法有關，又質疑酒樓每天營業也有很多不同的人聚集，反問酒樓是否每天也違反限聚令。

麥業成又指，活動是民間自發紀念辛亥革命、國父孫中山、建立共和、推翻帝制，反問：「咁都唔得？」他表示，沒有任何後備預案，料原先參與茶敘的人會各自以其方式「行街」，或會有人舉青天白日旗。