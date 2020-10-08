投訴何俊堯不成立　郭榮鏗斥民建聯文革式攻擊　周浩鼎：扣帽子

司法機構今日（8日）公布，本月起會在切實可行情況下，就可能引起廣泛公眾關注的區域法院及裁判法院判決製備撮要，並將其上載於司法機構網頁。另由今年7月起，若任何案件出現大量關於法官行為而內容相同或同似的投訴，投訴法官行為秘書處會在司法機構網頁公布投訴要點、調查結果及所涉考慮因素。

法律界立法會議員郭榮鏗歡迎有關決定，自言過去一直爭取司法機構公開所有判辭。對於有建制派議員及親建制媒體多番追擊個別法官，郭榮鏗點名批評《文匯報》、《大公報》開動機器，聯同民建聯對法官作文革式批鬥，有規模、有系統地攻擊司法人員，是非常危險行為。

本為律師的民建聯立法會議員周浩鼎反斥郭榮鏗亂扣帽子，又質疑公開投訴結果的理據是否能釋除公眾疑慮。他指，今日公布的6宗裁判官何俊堯的投訴，反映司法機構就判斷法官是否偏頗已有標準，但處理區域法院法官郭偉健投訴時，卻並非劃一使用相同標準。