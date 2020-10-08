抽綠卡｜移民顧問：中籤如買六合彩　移民美國查詢大跌有三大原因

美國新一年度抽籤移民簽證計劃（Diversity Visa Program）昨日（7日）起接受申請，由於美國早前已宣布取消香港特殊待遇，把香港列入中國一部份，今年抽籤移民簽證計劃，不再接受香港人申請「抽綠卡」。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，計畫本來成功率低，有如「買六合彩」，因此今次政策改變對移民顧問業界實際影響不大。 鄭天殷提到，過去一年香港查詢投資移民美國的數字下降了三至四成，她推測有三個原因，包括美國將全球往美國投資移民的門檻提高、英國、澳洲放寬港人移居當地的條件，令港人考慮移民時有更多選擇等。

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鄭天殷接受《香港01》查詢時表示，香港人查詢美國投民數字低了有三大原因，包括去年11月起，美國將全球前往投資移民的門檻，由50萬美元提升至90萬美元，令不少人感到卻步。

另一方面，自「港區國安法」實施後，英國開放讓持有BNO的港人申請簽證赴英居留，而澳洲亦為留學生、持有臨時畢業簽證、短期技術工作簽證港人延長簽證至5年，並在簽證完成時可申請居留，令港人考慮移民時，有更多選擇。

赴英查詢反升五成以上

鄭天殷表示，近期查詢往美國投資移民的數字，已下跌了三至四成，反之查詢移民英國者上升了五成以上，而查詢移民澳洲的數字亦上升了兩成。

美國總統選舉進行得如火如荼，鄭天殷指，這亦是大家暫時不欲移民美國的原因，事關大選今年11月始有結果，不少人仍在觀望，希望大局已定後，再決定移民到哪一個國家。