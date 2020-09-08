一分鐘看世界｜綠卡再抽過、特朗普順手牽羊？印度抗疫不力之過

今天是9月8日星期二，以下是你需要知道的國際新聞：

美國綠卡抽籤恢復

美國總統特朗普（Donald Trump）4月21日宣布暫停簽發綠卡60天，以在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，保障國內就業。美國哥倫比亞地區法院法官梅赫塔（Amit Mehta）9月4日裁定，恢復多元移民簽證抽籤計劃（Diversity Visa Lottery），中籤人士可以申請綠卡，取得永久居留身份，推翻該國現時暫停審批移民及臨時簽證的做法。

惟梅赫塔沒有下令恢復家庭成員簽證、科技人才等專業人士持有的H-1B簽證和短期勞工持有的H-2B簽證。

圖為美國一名女子在6月26日來到艾奧瓦州，出席一個免下車的歸化儀式會場。她在宣誓入籍前

特朗普「自取」手信？

美國總統特朗普對退伍軍人發布侮辱言論的風波似乎有鬧大的跡象，連一些不太相關的花邊新聞都一併曝光，例如有媒體揭發他2018年訪時不僅拒絕去埋葬美軍的公墓悼念，更趁六小時的空檔，打包了幾件美國駐巴黎大使官邸的藝術品返回白宮。

他9月3日被美國《大西洋月刊》揭發，私下「老毛病」又發作，講出輕蔑軍人的言論。 美國媒體繼續追查，霍士新聞國防事務記者更找出「人證」，《大西洋月刊》方面更說這不過是開始，暗示更多真相有待曝光。

此事也在美國政界掀起旋渦；誰是幕後爆料人？事件對特朗普選情影響有多大？這會是中短期內的熱門話題。

美國總統特朗普不止一次被揭對退伍軍人不尊重，亦被指鼓吹動用軍隊或國民警衛隊應對示威，當他們是私人民兵。圖為特朗普（頭戴鴨舌帽者）8月29日來到遭受颶風勞拉打擊的路易斯安那州視察，他與現場執勤的國民警衛隊員打招呼。（AP）

白羅斯局勢緊張

白羅斯（Belarus）的反總統示威已持續月餘，持續有大量民眾上街，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，9月6日有過百人被捕。盧卡申科為保權位，一直以外部威脅為由加強軍事部署，以及向俄羅斯求援，這被視為對民眾的脅迫與施壓。此時數百名美軍9月5日陸續抵達立陶宛，預定參與在白羅斯邊界的軍事演習，料讓當地緊張局勢升溫。

對白羅斯施壓的也不止美國，英媒9月7日引述3歐盟外交官稱，歐盟有意在9月中前制裁包括內政部長在內的白羅斯31名官員，就它8月舉行的總統大選懷疑出現舞弊做出回應。

莫迪抗疫不力3宗罪？

印度衞生部9月7日公布其新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例數字超越巴西，成為繼美國之後最多人染病的國家。印度幅員廣闊，推行抗疫措施與執法都有一定難度，而且國家經濟備受重擊，新德里政府看來別無選擇。

印度立法會議員兼卡納塔克邦（Karnataka）國會委員會發言人拉托德（Prakash Rathod）表示，莫迪（Narendra Modi）政府的3大錯誤決策，導致國內疫情迅速散播。究竟這3個失誤是什麼……（請點擊了解更多）

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美國疫情或惡化

英媒9月7日引述其統計數字報道，美國22個州的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數有增加趨勢。美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）稱美國疫情須在天氣變冷前受控。

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