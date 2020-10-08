消息指政府擬推國內投票　林卓廷斥破壞選舉公平　陳恒鑌歡迎做法

《香港01》接獲消息，政府正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人，亦可在當地「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆發疫症而擱置，目標由明年立法會選舉起落實。特首林鄭月娥或於下周施政報告中宣布有關建議。 民主黨立法會議員林卓廷批評，全國投票制度一旦落實，選舉將完全失去公平性，香港的政治版圖將會被完全改變。民建聯立法會議員陳恒鑌歡迎有關建議，指香港在內地多個城市設有經貿辦，有助在全國設票站。

林卓廷批評，「全國投票」令選舉完全失去公平性。（張浩維攝）

林卓廷：民主黨一定會全力反對

民主黨立法會議員林卓廷批評，「全國投票」令選舉完全失去公平性，反問：「我哋點樣去內蒙古拉票？」他又指有關安排一旦落實，香港的政治版圖將會被完全改變，他表明不論是「大灣區投票」抑或「全國投票」，民主黨一定會全力反對。

林卓廷又質疑為何海外港人不能投票，指美國、加拿大、英國、新加坡等國家也有很多港人定居，若以政府邏輯，也應在這些國家的主要城市設票站，又指若港府落實全國投票，會否打算把台灣包括在內，「若唔打算喺台灣設票站，政府係咪搞緊『台獨』？」

經民聯梁美芬接受傳媒訪問時被問到有民主派因沒有回鄉證，無法返回內地拉票，梁美芬回應說民主派應自問任何無法返回內地拉票，林卓廷斥梁美芬「講嘢唔經大腦」，指梁作為法律界人士，應知道香港法例規定「通常居住於本港」的居民方能投票，又指即使內地容許民主派入境，是否代表內地容許民主派在內地城市派傳單宣傳其政治理念。

陳恒鑌建議可參照美國等地大選的做法，相信執行上問題不大。（龔嘉盛攝）

陳恒鑌相信執行上問題不大

民建聯立法會議員陳恒鑌歡迎有關建議，被問到立即推行全國性投票制度，會否較僅常居大灣區港人投票更為複雜，陳恒鑌就認為兩者無甚分別，香港在內地設有多個經貿辦，有助在全國設票站。他亦建議可參照美國等地大選的做法，相信執行上問題不大。

被問到是此建議不包括境外港人，會否變相剝削他們的投票權，陳恒鑌就稱要等細節出台後才能知道當局的想法。

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政府消息人士指，按計劃，當局將在全國多個不同城市設投票站，予居住或滯留內地的港人投票，冀透過修改《選舉條例》，令新措施趕及於明年9月的法會選舉落實。

至於在哪些城市設票站、共設多少個票站，如何監察等，則留待政制及內地事務局研究。消息人士稱，政府暫無計劃在國外設遙距投票，因全國投票屬「一國之內」的事，較易處理，「一國以外範圍的處理有別」。