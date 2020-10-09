宣道教師遭釘牌｜譴責教局濫權　民主派批壓制學生思想、言論自由

九龍塘宣道小學一名教師被指其設計的教材，「有計劃地散播港獨」，遭教育局永久「釘牌」，事件引起廣泛爭議討論。民主派立法會議員今日（9日）集體回應該名教師被取消註冊事宜，民主派會議召集人胡志偉表示，民主派強烈譴責教育局濫權，令該名教師被取消教師註冊，認為是次事件顯示了政府與建制派想打三座大山中的教育大山，嘗試壓制學生思想、言論自由。 教育界立法會議員葉建源則指，現時香港面對的不是一個老師被打壓，而是整個教育界被打壓，包括教材、課程、教學、考試。葉建源強調此事件不只是關乎教師，而是關乎學生、家長及社會未來，如果此情況繼續發展，將會損失香港的未來。他強調民主派未來一年會視教育為重要領域，會捍衛教育及下一代。

民主派會議召集人胡志偉表示，民主派強烈譴責教育局濫權，令該名教師被取消教師註冊，認為是次事件顯示了政府與建制派想打三座大山中的教育大山，嘗試壓制學生思想、言論自由。（羅家晴攝）

胡志偉又批評該名教師未有得到辯護機會，認為是次決定是違反程序公義，而且教育局只是根據其教案就指控該名老師，認為調查及決定過程粗疏。胡志偉又批評教師條例是延續特區政府做事方式，由官員訂立、執行及裁決，當中沒有包含專業意見，故此出現今次的濫權情況。

毛孟靜則指，今次事件只是教育界整肅運動第一步，她引述特首林鄭月娥曾形容教育界為無掩雞籠，認為打壓會陸續有來，又指如果市民姑息政府的行為，會損失香港未來每一代，呼籲市民「不要習慣」。黃碧雲就表示，是次決定是政府執行政治指令，令教師感到人心惶惶，更稱有小學教師指「以後唔講時事」。

梁耀忠則表示自己做過33年中學教師，許多舊同事指現時不知道如何在課室講社會問題，無法暢所欲言，梁耀忠是次決定組成非常嚴重的寒蟬效應。邵家臻亦指自己是一名前老師，明白因為政治打壓而失去教職的痛苦，認為打壓只會令教育界「行得更加埋」。