宣道教師遭釘牌｜上訴委員團由特首委任　過去5年全數維持原判

教育局日前以嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個被「釘牌」教師。教育界立法會議員葉建源表示，涉事教師將提出上訴，教協將提供協助。 上訴委員團（教育事宜）為法定組織，11名成員均為行政長官委任，負責處理上訴的委員會，須由上訴委員團的5名成員組成。教育局今日（7日）回覆查詢時表示，上訴委員會在過去5年曾處理6宗上訴個案，上述個案全部維持教育局常任秘書長的決定。

上訴委員團（教育事宜）為法定組織，11名成員均為行政長官委任。由5名成員組成的上訴委員會，過去五年全部維持常任秘書長的決定。（資料圖片）

須於收到通知書21日內提出

教育局今晚回覆查詢時表示，根據《教育條例》，任何人可就教育局常任秘書長所作的決定提出上訴，包括教育局常任秘書長根據第47條取消教員註冊的決定。任何人獲根據第60(1)條送達的通知書，可於該通知書送達後21天內，將上訴通知書遞交上訴委員團（教育事宜）秘書，向上訴委員會提出上訴，反對教育局常任秘書長在該通知書中所提述的決定。上訴委員團秘書在收到上訴通知書後，會盡快安排進行上訴聆訊。

上訴委員會須由上訴委員團的5名成員組成，包括上訴委員團主席或一名副主席；以及上訴委員團4名其他成員。凡上訴委員會聆訊或裁定任何關於教員註冊或取消教員註冊的上訴，則其成員中最少必須有3名檢定教員。上訴委員會聆訊時，可維持、推翻或更改上訴所針對的由常任秘書長作出的決定，並述明其作出該決定的理由。

自2016年至今，上訴委員會曾處理6宗上訴個案，當中涉及取消教員註冊和拒絕批准年滿60歲的校長延任，該些個案全部維持常任秘書長的決定。

上訴委員團（教育事宜）成員包括退休中學校長鄧振強，以及英華小學校長陳美娟。（資料圖片）

上訴委員團（教育事宜）成員名單

楊世文先生 (主席) 林定韻女士 (副主席) 林曉鋒博士 李美辰女士 吳友強先生 鄧振強先生 楊永明先生 范凱傑先生 陳美娟女士 陳倩君女士 簡汝謙先生

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教育局於周一（5日）宣布本年9月下旬取消一名九龍塘宣道小學教師的註冊，指控該名教師「嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播『港獨』信息。」

教育界立法會議員葉建源對教育局處理十分失望，批評當局的做法是「極刑」，處理不合乎比例。教育局常任秘書長李美嫦則認為，是次個案嚴重違反教師專業操守，強調取消教師註冊的做法是「合理、合適及合乎比例」。