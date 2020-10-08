宣道教師遭釘牌　小學校長會︰公開名字是雙重懲罰　不如判坐監

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於本年9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的註冊資格。全國政協副主席、前特首梁振英要求公開該名教師名字等個人資料。 資助小學校長會名譽主席張勇邦，今早（8日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，涉事教師被釘牌，已不能再從事教育行業，在教師專業當中「最盡」的懲處，若再公開名字，勢影響其轉行，形同雙重懲罰，直言當局若公開涉事教師名字，「不如判坐監啦」。

張勇邦認為，涉事教師遭釘牌的刑罰過重，他相信政府或因希望在「亂世用重典」。其他專業界別涉失德行為的懲處，有停職、停牌等安排，惟教育界除發警告信，下一步已是釘牌，有需要探討更多選項。

對於有聲音認為，應公開涉事釘牌老師名字。張勇邦表示，香港重視私隱權，而且該教師已被釘牌，「不能在教育界生存，不能再聘請他，連校園都不能進入，是專業上『最盡』的懲處。」他認為，若再公開其名字，形同雙重懲罰，不單止在專業範疇內處罰他，而是廣泛地懲處，「不如判坐監啦」。

被問到若有教師獲發警告信，又是否應該公開他們的名字？張勇邦就指，公開教師名字會影響到整間學校，反問「一人犯事諸連全校？標籤了這間學校，對其他同校持守專業的老師公道？」他又稱，教育界未如醫生等界別，有專業組織處理相關投訴評審，不應如個別界別般公開更多個人資料。

張勇邦又指，官津學校使用中央課程框架，常識科、成長課大多不涉政治議題，也少有自訂教材，少會提及言論自由的課題，亦不會觸及宣揚港獨的訊息，而私立學校彈性較大。

聽眾何太致電節目，批評前特首梁振英要求公開教師名字做法不文明，會令教師一生面對精神壓力，斥梁振英「紅衛兵上身？」；聽眾馮小姐則認為，應公開教師名字，因家長可以有所警惕，「如果知佢（老師）名，小朋友上佢堂，可以叫佢（子女）返嚟話畀我聽，等我同佢分析吓。」