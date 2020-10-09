新冠肺炎｜國寶之家11宗確診　民主派籲政府成立院舍防疫小組

本港新冠肺炎疫情再度反彈，新增14宗本地確診當中，葵涌私營殘疾院舍國寶之家佔11宗。立法會議員邵家臻及張超雄今日（9日）建議政府成立院舍防疫工作小組，由傳染病學專家、院舍經營者、家屬及社工組成小組委員。 張超雄建議，院舍防疫工作小組可為殘疾院舍及安老院舍設立兩套指引，確保院舍有足夠防疫工具，及其員工有足夠訓練，並為各院舍作風險評估，如果有院舍環境惡劣、擠迫、衛生情況惡劣、通風不好，可為其進行改善措施、改善擠迫院舍密度等。

立法會議員邵家臻及張超雄今日（9日）建議政府成立院舍防疫工作小組，由傳染病學專家、院舍經營者、家屬及社工組成小組委員。（羅家晴攝）

張超雄又指，有外國出現院舍爆發引致大規模感染，甚至可以是超過一半死亡案例是由院舍引致。他認為香港達該嚴重階段，但第四波疫情來勢洶洶，如果不作改善，第四波疫情或於院舍爆發。他又指，雖然衛生防護中心有指引給所有院舍，但很多基本程序都沒有指引，日常工作時各自為政。

邵家臻表示，本港有47間沒有政府購買宿位的私營殘疾院舍，他們的措施、設施及防疫安排與國寶之家類似，面對的問題非常相近，認為國寶之家的大規模感染不是孤例，隨時連珠炮發。