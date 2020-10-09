新冠肺炎｜帝苑酒店住客撤走四散　梁子超：或引發酒店連鎖爆發

本港新冠肺炎疫情反彈，據悉早前有員工及住客確診的尖沙咀帝苑酒店，今天（9日）再增數宗確診個案，酒店稱衞生防護中心要求其停業14天，本來住在酒店內的住客需要在今天緊急離開酒店。 《香港01》在現場所見，有住客自行離開，有人則獲酒店安排入住美麗華酒店。 呼吸系統科專科醫生梁子超質疑政府的安排，指出該酒店的住客亦有機會曝露於病毒之中，風險未明，但就容許他們四散，有可能令病毒傳播到更多的酒店，「令酒店連鎖爆發，社區爆發風險就會大增。」 政府2009年曾經向灣仔維景酒店發出隔離令，防止豬流感疫情蔓延。

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梁子超指出，即使新增的確診個案都是員工，住客亦有暴露於病毒的風險；雖然部份住客或已接受政府早前的病毒檢測，但病毒有潛伏期，一次檢測亦未必反映完全無風險。他認為在現時的情況下，政府應把酒店的傳播源移走，不再接收新的住客，再安排住客留在帝苑酒店內做風險評估，按風險去決定誰人需接受檢疫、誰應接受數次檢測、誰僅需接受醫學監察。

畀佢哋四散，引致嘅傳播風險更大於留喺原本嘅酒店

他強調，在原來的酒店進行醫學監察的風險並不特別高，若有需要安排住客離開帝苑酒店，也應安排定點的酒店做醫學監察，「如果唔理住客風險程度，就畀佢哋四散，引致嘅傳播風險更大於留喺原本嘅酒店。」他指出，若住客帶有病毒，可能會在其他酒店觸發傳播，「可能會連鎖爆發，社區爆發風險就會大增。」

梁子超質疑政府的安排，指出該酒店的住客亦有機會暴露於病毒之中，風險未明，但就容許他們四散，有可能令病毒傳播到更多的酒店。 （資料圖片）

記者正就政府及酒店為何有這安排向當局及酒店查詢。

翻查資料發現，2009年香港爆發豬流感時，政府曾經向灣仔維景酒店發出隔離令，要求酒店的員工和住客不可離開該酒店。2009年5月1日，政府確診首宗人類豬流感個案，同日晚上衞生署署長緊急向確診者入住的灣仔維景酒店發出隔離令，要求酒店的員工和住客不可離開該酒店，部份人士更需遷入用作為隔離中心的麥理浩夫人度假村，他們都被隔離七日。