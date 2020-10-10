公務員宣誓　聶德權：擁護效忠天經地義　難想像僱員與老闆對著幹

國安法要求公職人員宣誓擁護《基本法》和效忠特區。公務員事務局將於下周一（10月12日）發通告，要求今年7月1日後新入職的公務員要簽署聲明或宣誓確認擁護《基本法》及效忠特區。 公務員事務局局長聶德權今早(10日)在一個電台節目表示，擁護、效忠是天經地義，很難想像僱員與老闆對著幹，若新入職公務員拒絕簽署將不獲聘請。

拒絕簽署將影響升遷

聶德權表示，相關措施開始進入逐步落實階段，建議絕大部分公務員透過簽署聲明方式落實宣言；至於高級公務員，例如常務秘書長及部門首長等，聶德權則認為通過宣誓方式確認會較合適。

被問到若現職公務員拒絕簽署聲明或宣誓有沒有後果？聶德權稱，當局會先了解原因，強調公務員擁護《基本法》及效忠特區，是理所當然、天經地義的事情，不明白為何會有人拒絕簽署，又坦言會將之納入考慮範圍，影響日後升遷。

聶德權表示，公務員擁《基本法》及效忠特區政府是天經地義。(資料圖片)

難想像有僱員跟老闆對著幹

聶德權續指，公務員是特區政府的骨幹，在政策制定過程中，可暢所欲言表達意見，但當政府落實政策決定，公務員則要一心一意做好推動落實和宣傳政策的工作，「不適合公開唱反調，因為你的責任是共同落實政策措施，所以很多人說是否這樣就沒有了言論自由？當你有公務員身分，這個身分所帶來的責任一定需要有些要求，可能對他們的言行上一定有若干程度限制，我很難想像一個僱員在這工作，又公開罵老闆，跟老闆對著幹。」

聶德權：若​違反誓言 嚴重者終止聘用

聶德權指出，若違反誓言或意圖推翻政府，嚴重可以終止聘用，亦有機會違反《國安法》，「若違反誓言是很嚴重，門檻也相當高，因為若不擁護《基本法》，不效忠香港特區，意思是否你不支持『一國兩制』？甚至對於香港作為國家一部分你也不認同？或你完全不接受政府，或想推翻現有政府意圖？言行本身即使未必達到違法程度，也可能到違規程度。」

他又稱宣誓及聲明的內容不是新事物，《基本法》及公務員守則早已羅列有關的宗旨，但簽署聲明及宣誓可以令公務員更有意識，自覺要效忠特區，是一種公開確認及彰顯承擔。