聶德權：公務員社交平台言論若對政府造成影響　有機會違反誓言

《港區國安法》第6條要求，就任公職要宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》和效忠香港特區。公務員事務局今年7月向立法會提交文件，建議所有由今年7月1日起入職的公務員，均須簽署文件聲明擁護《基本法》及效忠香港特區。 公務員事務局局長聶德權今日（25日）出席立法會特別財會，會外回答記者提問時表示，今年新入職的公務員的其中一個聘用條件，為簽署聲明及宣誓，效忠《基本法》及特區政府，而現職公務員的宣誓要求則仍在進行諮詢，但指社交平台上的言論亦有機會被公開，如果網上言論有機會對政府造成影響，亦有機會違反誓言，但強調政府會小心考慮言論有否違規。

聶德權表示，今年新入職的公務員的其中一個聘用條件，為簽署聲明及宣誓，效忠《基本法》及特區政府，而現職公務員的宣誓要求則仍在進行諮詢，但指社交平台上的言論亦有機會被公開，如果網上言論有機會對政府造成影響，亦有機會違反誓言，但強調政府會小心考慮言論有否違規。（李澤彤攝）

聶德權指，本周二會見幾個主要的公務員工會，7月上旬亦已向立法會提交文件，建議新入職的公務員須簽署聲明，作為聘用條件。聶德權指，公務員守則中亦有提及公務員須依法宣誓，現時正向現職公務員進行諮詢，會收集不同同事的疑問，現時正與律政司商議跟進行動，當正式推出時，會有更清楚的交代。

另外，有記者問及，宣誓後是否代表公務員無法表達反對政府政策的意見，聶德權指，政府制定政策的時候，公務員可提出不同意見完善有關政策，惟推出後公務員同事應上下一心，支持及協助推廣政策，又強調公務員的言行須與其身份相稱。

至於甚麼言論為「違反誓言」，聶德權指誓言內容指公務員須效忠特區政府、擁護《基本法》，而擁護基本法亦是每個人的責任，如公務員因其行為或言論被法庭判定違反危害國家安全的罪行，則等於違反誓言，至於其他沒有被法庭判罪的行為及言論，政府則會視乎違規的行為，以現行機制決定有關罰則。

不少人關注公務員於社交平台的言論會否引致違反誓言，影響言論自由，聶德權認為，由於私人平台的言論亦有可能被公開，而訊息公開後有機會對政府產生影響，港府會小心研究有關言論有沒有違反公務員的守則，亦會予機會讓當事人解釋。