10.1遊行｜聶德權發信促勿參與　截至9月　46名公務員被捕遭停職

民間人權陣線早前就10月1日港島遊行向警方申請不反對通知書，遭反對後上訴失敗，警方經過風險評估，預計仍會有人上街遊行，將會調派不少於6,000警力執勤。公務員事務局局長聶德權今日（30日）去信全體公務員，提醒警方已就明日的公眾遊行發出反對通知書,相關活動屬未經批准集結，若參與其中可能觸犯法例。他又提到，截至9月底，共46名公務員因涉嫌參與非法公眾活動被捕，現正接受警方調查或被起訴，全部已經被停職。 《香港01》正就此事向公務員事務局查詢。

截至9月底，有46名公務員因參與非法集結被捕並遭停職。

聶德權於信中強調，政府極為重視公務員的品行操守，對違法行為零容忍亦絕不姑息；又指網上充斥不少扭曲不實的信息，希望公務員能明辨是非，遵守《公務員守則》的操守準則。

聶德權又在信中對公務員發揮的同心抗疫精神表示感謝，在早前推行全民檢測計劃時一呼百應，本著服務市民的心，順利為178萬名市民提供檢測服務。他提醒公務員疫情仍未「斷尾」，或會有所反覆，在假期間亦不能鬆懈，不要參加任何可能違反「禁聚令」的活動。

保安局發言人今日表示，留意到有人繼續於網上煽動他人明日於香港各區參與未經批准集結，更鼓吹使用暴力，包括攻擊警署、投擲汽油彈、非法堵路等，公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序。保安局重申，市民不應參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法及暴力行為，會嚴正執法，確保社會安寧、公共安全。

↓↓ 去年10.1遊行的衝突情況↓↓