雙十節｜7警車紅樓駐守　麥業成：前所未有　料因國安法影響

位於屯門中山公園內的青山紅樓為一級歷史建築物，公園設有孫中山的銅像及紀念碑。今年的雙十節，紅樓保安及警力明顯加強。至少7架警車、逾50名警員在場戒備，比前來慶祝的市民更多，保安亦由往年的1至2人增至9人，當中包括一名自稱是業主代表的人。今年亦首度取消升旗禮，前來慶祝的市民大幅減少。

拉起封鎖線稱除草 升旗禮1968年後首斷纜

香港親台派人士每年都會到紅樓慶祝元旦日和雙十國慶，升起青天白日滿地紅旗，並且高唱中華民國國歌，惟自2016年紅樓被內地商人收購開始，市民無法進內升旗，只可在中山公園門口舉行儀式。今年政府落實《港區國安法》後，前來慶祝的市民大幅減少，雙十節只有數十名市民到場，相比往年高峰期有近2,000人出席典禮相差甚遠，今年更沒有舉辦升旗禮，屬1968年後首次「斷纜」。

多年來舉辦同一活動的元朗區議會副主席麥業成表示，去年即使業主代表會拉起封鎖線，但留守的保安只有1至2名，今年竟聘用5名非裔保安及4名華裔保安封鎖紅樓，並稱今日要除草，將封鎖線推至紅樓外約50米。

麥業成又指，警方今年派出至少7架警車在場戒備，並於公園外的龍門路設路障，約50多名警員包括便衣警員到場，數名市民離開公園時被警方截查，《香港01》記者亦被兩名沒有出示委任證的警員要求出示記者證，麥業成形容警力為前所未有，認為港府企圖以國安法及警力令市民恐懼，淡忘歷史。

過去20年來都有前來紅樓參加慶祝典禮的街坊謝先生。（梁鵬威攝）

過去20年來都有前來紅樓參加慶祝典禮的街坊謝先生表示，昨日仍可進入紅樓旁的孫中山銅像範圍內，惟今日比較敏感，紅樓保安更以除草為由設封鎖線，市民只可遠眺紅樓，連孫中山銅像也看不到。被問到會否擔心受國安法影響，以後皆無法慶祝中華民國國慶，他指反正現時已無法慶祝，對於未來的事擔心不來，他日青天白日滿地紅旗若於香港絕跡，他亦不會感到驚訝。

分析：北京持續釋放台港關係緊張信號

港人陳同佳涉嫌在台灣殺害潘曉穎案，引發《逃犯條例》修訂風波，台港關係受政治形勢影響下變得緊張。同時，受疫情及《港區國安法》影響，多個親台團體被迫取消雙十節慶祝活動，每年在中山公園舉行的升旗儀式亦被迫告吹。

《BBC》報道分析指，自2016年台灣總統蔡英文上任後，北京持續對台灣施壓的大背景下，開始影響台港官方及民間的交流，持續釋放台港關係緊張信號。