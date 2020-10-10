雙十節港人紅樓外慶祝　進入孫中山銅像範圍內時遭保安攔截、推走

十月十日為中華民國國慶，又稱雙十節，有港人一如以往，到屯門紅樓外慶祝，惟紅樓業主代表及保安今年再次拉起封鎖線，並以私人地方為由拒絕市民進內，有市民不滿並數度與保安起衝突，最後數名市民無奈離開，到孫中山紀念像外的空地，以網上聯播形式進行升旗禮及播放國歌。元朗區議會副主席麥業成表示，網上直播超過100人參與，而到場慶祝人數約2至30人。 《香港01》記者現場所見，警方明顯加強佈防，至少7架警車停泊中山公園附近，並於紅樓外的龍門路設路障，約50名警員在場戒備，便衣警一度截查在場記者，要求出示記者證。

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業主代表：中山像及紅樓皆屬私人地方

現場所見，業主代表在紅樓外拉起封鎖線，有數名非裔保安看守，保安一度調整封鎖線至紅樓門前，有市民進入紅樓門前，試圖到孫中山銅像前紀念國慶，惟遭保安阻止，一名自稱業主代表的男子表示，中山像及紅樓範圍皆屬私人地方，在場市民要求進內並重申，銅像周圍一直都是公眾地方，又要求保安出示證件、表明所屬公司等，雙方對峙近20分鐘後，保安強行推走其中一名市民，並再三強調市民所處位置屬私人地方，保安員及後以同一理由，多次要求在場記者退後，市民其後自行離去，到紅樓外的空地以網上聯播方式合唱國歌及進行網上升旗禮。

一度與保安起衝突的宋先生指過去二十年一直都有來慶祝辛亥革命，惟今年連升旗禮都無法舉行，他哽咽感慨央央大國容不下不同聲音，不明白為甚麼市民連慶祝歷史的機會都沒有，期望業主及政府尊重歷史。

籌備活動多年的區議員麥業成表示，指今年沒有舉辦升旗禮，屬1968年後首次「斷纜」，以往雙十節最高峰一度有2,000人參與升旗及慶祝儀式，批評港府企圖以《港區國安法》令市民恐懼、噤聲，今年更出動多架警車在場戒備，形容是前所未見的。麥業成對於今年不能進入孫中山像內慶祝雙十節感到可惜，認為當權者有意淡忘推翻帝制的歷史，對港人連紀念歷史的機會都失去，感到很可悲。

麥業成：公屋居民屋窗口掛青天白日旗 房署要求除下

麥業成又透露，有元朗居民在公屋窗口掛上青天白日滿地紅旗，遭房署上門要求拆除，否則會被扣分，居民無視其要求後，房署報警尋求協助，最後該名人士妥協將旗除下。麥業成指，政府以不同方式及部門對市民施加壓力，阻止市民慶祝辛亥革命，就連到酒樓慶祝辛亥革命的聚餐都突然被通知要取消，將訂金退回主辦方。