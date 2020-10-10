聶德權質疑違誓言即意圖推翻政府　林卓廷批逼直諫公僕變奴才

國安法要求公職人員宣誓擁護《基本法》和效忠特區。公務員事務局將於下周一（12日）發通告，要求今年7月1日後新入職的公務員要簽署聲明或宣誓確認擁護《基本法》及效忠特區。公務員事務局局長聶德權今早（10日）在一個電台節目表示，擁護、效忠是天經地義，很難想像僱員與老闆對着幹，若新入職公務員拒絕簽署將不獲聘請，又質疑違反誓言的公務員是否意圖推翻現有政府。 民主黨立法會議員林卓廷今日反駁聶德權的說法，批評聶想法瘋狂令人感到心寒，稱此說法暗示公務員只要與政府意見不一，即構成違反誓言，乃至顛覆政權，意圖將公務員變成唯唯諾諾的奴才，批評其言論「如同文革式上綱上線」，是以莫須有罪名恐嚇公務員。

林卓廷批評聶德權的想法瘋狂，令人感到心寒，稱此說法暗示公務員只要與政府意見不一，即構成違反誓言，乃至顛覆政權，意圖將公務員變成唯唯諾諾的奴才，批評其言論「如同文革式上綱上線」，是以莫須有罪名恐嚇公務員。（資料圖片／羅君豪攝）

「如政策嚴重錯誤 公務員有責任反對」

林卓廷指，公務員的責任是服務市民，而政府政策出現嚴重錯誤或違反民意時，公務員有責任不認同政府最高層的決策並表達反對意見，又舉例政府在違背民意之下修訂逃犯條例，公務員提出異議是「應有之義」。林卓廷認為聶德權的言論是試圖逼令敢言直諫的公僕，變成奴僕，批評政府正摧毀公務員核心價值。

林卓廷補充，公務員不簽聲明，可能是不同意政府對《基本法》的扭曲、本身是外國籍，或準備移民，若將不簽署聲明、反對政府政策當作是有意圖推翻政府，該想法是「極度瘋狂」。