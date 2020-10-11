保就業二期｜百佳現金券限社福機構申領　民建聯籲放寬以抽籤發放

政府要求兩大超市申請第二期「保就業」計劃後回饋社會，百佳透過27間社福機構向低收入家庭、長者及傷殘人士等弱勢社群發放每人$200現金食物券，總值超過4000萬元，由合作社福機構直接評估服務對象需要。 民建聯表示收到超百宗個案求助，有基層市民符合低收入家庭條件，但因不屬於社福機構服務個案或會員而無法領取現金卷。民建聯建議超市放寬領取現金券條件，不限於社福機構服務使用者，如申請人數多於現金卷數量，則以抽籤形式發放。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，過去一周曾致電與超市合作的27間社福機構查詢現金券派發實況，大部份機構表明已登記完畢，不少機構明言只接受有服務個案求助人或會員申請；部份機構只接受原有會員申請，其餘市民即使即時入會，亦不一定有現金劵

市民李先生表示，自己本身是社福機構會員，惟該機構不在百佳合作的名單之上，他曾經向部份相關機構查詢，有機構告知己暫停招收新會員，他認為做法不公平。

鄭泳舜指，有求助市民對於自己不符合服務個案資格感失望，認為當中不乏失業人士或受疫情影響開工不足的基層人士，希望百佳修改與社福機構協議，擴大受惠者範圍，預留部份現金券予非機構服務者。

另外，一間大型超市惠康未公布派發現金券餐券詳情，但已表明將透過慈善團體合作，民建聯希望惠康保留彈性，容許慈善團體向非機構服務使用者派發現金券或餐券。