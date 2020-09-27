保就業｜消委會指超市網上抽獎不能紓困　質疑︰點解要申請保就業

政府要求兩大超市申請第二期保就業計劃後回饋社會，百佳宣佈會以抽獎形式發放現金券，而惠康亦指會凍結300款貨品價格半年等。 消委會總幹事黃鳳嫺今日（24日）在商台節目《政經星期天》表示，不認為網上抽獎是紓困的措施，「當然坊間有唔同聲音，超市既然係逆市奇葩，點解仲要申請保就業？」她亦提到私隱的問題，認為超市適當地取得有需要的資料，亦需適時刪除。

黃鳳嫺指，消委會觀察到超市貨品，於疫情期間的價格波動不大，僅個別品牌如大米、奶粉、罐頭等貨品有加價，加幅視乎供應商，最多超過一成。而過往超市會推出如「買二送一」等優惠，但最近零食優惠亦明顯不再出現。

黃鳳嫺指，消委會觀察到超市貨品，於疫情期間的價格波動不大，僅個別品牌如大米、奶粉、罐頭等貨品有加價。（資料圖片／羅國輝攝）

黃亦不解超市申請「保就業」的原因，「當然坊間有唔同聲音，超市既然係逆市奇葩，點解仲要申請保就業？」她指，明白政府想保持計劃的簡單及公平性，但她不認為網上抽獎是紓困的措施。她解釋，上網登記麻煩，系統亦有機會無法負荷，而長者不懂使用電腦，或有不法之徒誘騙長者提供個人資料，從中取利。

她亦提到私隱的問題，認為超市適當地取得有需要的資料，亦需適時刪除。她亦指，或有市民可能中獎後放棄領取獎品，她亦建議超市可回饋給弱勢社群，亦需提高結果的透明度，以及盡快公布剩餘的金額有欠少。

「凍價」貨品魔鬼在細節 多為自家品牌



至於惠康表示，會凍結300款貨品價格半年，黃鳳嫺表示「魔鬼藏於細節」，指大型超市有過萬件商品，300款商品相比下是精挑細選。她透露，昨日已派員到超市巡視，發現凍價的貨品均為超市的自家品牌。她又指，超市佔市場的七成份額，認為絕對有空間減價，呼籲超市與市民共渡時艱。「消費者冇可能逐件格價，盡可能一張單減價，已經係有幫助。」

網上購物收逾萬宗投訴 籲消費者網上購物以信用卡付款

此外，疫情期間市民或減少出外購物，轉為網上購物。黃鳳嫺透露，每年會收到約5,000宗有關投訴，但今年直至現在已收到逾萬宗投訴，例如機票、口罩、學習班等，不過最近興起的網上直播購物的投訴不多。

她提醒，網上直播購物亦受《商品說明條例》規管，指商品說明不單止標籤，口頭描述功效亦是相關；而直播主播推廣的行為，亦屬於商戶推廣。但她承認該類型的網購不容易執法，因直播完結後沒有記錄，消費者容易受時限影響，沒有比較商品價格便「衝動消費」。

她亦指，若付款至私人帳戶，又沒有單據，交易後即使發生爭拗亦投訴無門，強調「你要知道究竟同緊咩人交易。」她建議消費者使用信用卡交易，因其退款機制，讓金錢損失的機會減少。