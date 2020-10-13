DQ12人不獲發還選舉開支　一場選戰民主派「倒貼」至少526.8萬元

政府因疫情押後立法會選舉，向參選人全額償還已花費的開支，惟被裁定提名無效的12人例外。《香港01》翻查參選人選舉開支申報資料，DQ12人中，除了報名參選香港島的熱血公民鄭錦滿以及本土派梁晃維未有資料，其餘10人的選舉經費合共約526.8萬。其中與八名沙田區議員合組名單參選新界東的劉頴匡，整隊名單總開支逾 147 萬元，惟僅收到18.7 萬捐贈。 公民黨被DQ四人合共開支143萬，出選港島區的東區區議員鄭達鴻總開支則高達80萬元，但不需要自己「出血 」，他獲前公民黨黨魁余若薇捐贈20萬元現金，其餘約55萬由所屬的公民黨「包底」。

出選港島區的區議員鄭達鴻總開支則高達80萬元，但不需要自己「出血 」，他獲前公民黨黨魁余若薇捐贈20萬元現金，其餘約55萬由政黨「包底」。（羅君豪攝／資料圖片）

公民黨財困 黨魁楊岳橋需自掏腰包21.2萬

公民黨梁家傑早前曾表今次的選舉開支達二、三百萬元，一旦開支不能如以往選舉年般於今年年底獲發還，該黨將陷入財政危機。今次除了鄭達鴻受「特別照顧」外，其餘三名立法會議員都需要自行墊支部份選舉開支，其中法律界郭榮鏗的選舉總開支僅5.4萬，需自付約4萬元；出戰新界西、總開支23.6萬的郭家麒需自付8.6萬；在新界東角逐連任的黨魁楊岳橋負擔最大，總選舉開支34.2萬，需自付21.2萬。

參選新界東、無政黨背景的劉頴匡與八名沙田區議員合組名單，總開支逾147.5萬元，扣除18.7萬的捐贈後，須自費近128.8萬元，是目前被DQ的參選人名單中開支最高的。其最大開銷是以約74萬元聘請代理人及選舉助理，包括以23.4萬聘請六名選舉助理，以及38.5萬聘請八名拉票人。另外，他又用42.5萬寄出100萬份郵寄通函。

何桂藍獲眾志捐61.5萬 個人僅付$548

「立場姐姐」何桂藍總選舉開支64.5萬元，當中逾半經費、約35.4萬用作聘請14名選舉助理及拉票人。不過，何桂藍獲「Chung Chi Limited」捐贈約61.5萬現金，自己只需墊支548元。根據過去的查冊資料，中文譯音與「眾志」相同的「Chung Chi Limited」的唯一持有人是前眾志成員吳天斌，前眾志常委廖偉濂則擔任公司祕書，其中出戰參選九龍東地區直選被DQ的黃之鋒亦獲得「Chung Chi Limited」捐款，黃之鋒的50.4萬元選舉開支中，「Chung Chi Limited」的捐款佔了當中的約44萬元。

黨魁楊岳橋負擔最大，總選舉開支34.2萬，需自付21.2萬。（余俊亮攝）