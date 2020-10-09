曾鈺成：拉布為少數派抗衡唯一手段　慨嘆在政府建制眼中已淪垃圾

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成表示，一些黨友甚至其他建制人士，對自己當日處理拉布的方式表示反感，但他認為在符合《議事規則》內拉布，是少數派抗衡的唯一手段，「因為一舉手（投票）佢地就輸」，在英式議會的文化中，拉布是應該容許乃至支持的行為，慨嘆拉布在政府及建制派眼中已淪為「垃圾」。 曾鈺成接受港台節目《鏗鏘說》訪問時憶述，2006年立法會通宵辯論《截取通訊及監察條例草案》後，《信報》創辦人林行止的一篇文章把建制派罵得無地自容，「吳靄儀、涂謹申提出幾多建議，建制派完全唔參加辯論，走去飲咖啡、睇電視，到表決時就回來投票」。曾鈺成自言好享受辯論，亦有做足功課，「叫我同佢地辯論有得玩」，但時任保安局局長李少光「叫唔好」，「自由黨嗰幾個議員買晒機票，再辯多幾個鐘走晒」。曾鈺成認為，這是一個議會很典型的生態，若非政治體制出現改變都難以扭轉。

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入理大陪學生離開 批外界言論涼薄

提到在去年反修例風波期間，曾進入被警方包圍的理工大學校園，陪同部分學生離開，曾鈺成回想起在學生身上看到的絕望，相信沒有人入去時，會想過不能離開，「我同佢地傾緊時，有幾個細路忍唔住問，如果跟你出去係咪會告我地暴動罪」。他批評外界有人不考慮該批學生的情況，就評論誰人「有着數」、誰人「食人血饅頭」。他明白當時有選舉即將舉行，但直斥有關言論涼薄。

他又提到，前特首曾蔭權邀請他擔任立法會主席，心想議員有幾十個，主席只有一個，「主席係有啲虛榮心，叫我做就做啦」。卸任以來，曾鈺成主要在家撰寫回憶錄，被問到是否要為「西環」及政府傳話，曾鈺成直言從來沒有。主持人羅永聰稱「唔傳話都係一個訊息」，曾就笑言「你講得啱，係冇得傳話」。