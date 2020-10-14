習近平講話：粵港澳充分合作　吸引更多港澳青年到內地學習、生活

國家主席習近平今天（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話。習近平提到，深圳經濟特區40年改革開放實踐，創造了偉大奇蹟，積累了寶貴經驗，深化了我們對中國特色社會主義經濟特區建設規律的認識，其中一點是必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。

要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。 習近平

強調要推進大灣區建設

習近平指，要積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平

同時，要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻，「要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。」

習近平提到，深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化，這是新時代黨中央賦予深圳的歷史使命。

▼習近平南下情況▼

據央視報道，慶祝大會在前海國際會議中心舉行，慶祝大會的主席台以紅色做背景，寫有「深圳40、1980至2020」，標誌的40數目字中間。大會現場擺放826張座位，代表1980年8月26日創立深圳經濟特區，除了廣東省、深圳市、港澳特區政府的官員出席大會外，亦有來自各行各業的企業代表，以及基層代表出席。

香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席董建華、梁振英等人坐在主席台上。