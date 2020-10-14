01直擊｜管浩鳴現身台灣駐港辦事處　料為陳同佳辦理赴台自首簽證

撰文：陳嘉洛
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台灣殺人案疑犯陳同佳計劃本月內赴台自首，其台灣代表律師日前已與司法警察機關接洽，及向士林地方檢察署陳報辦理，台方已證實收到書狀。台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正日前稱，陳同佳可到駐港辦事處遞件申請到台簽證，強調當局會依法處理。
協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日（14日）下午約4時，到位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），他拿着一疊文件和護照，相信是為陳同佳及他本人申請赴台簽證。
管浩鳴說，來台灣辦事處「有點事辦」，他逗留約10分鐘後離開。
管浩鳴之後在傳媒群組表示，暫時無法回答問題，有進一步消息再通知，又強調自己做的一切「對得住天地良心」。
台方曾稱可到駐港辦申簽證 「沒有不受理」
台、港政府近日就陳同佳自首安排爭拗不斷，台灣行政院長蘇貞昌本月5日曾稱，台方不會容許陳同佳「自由行」，稱希望與港府「好好的談」。陸委會發言人邱垂正本月8日提出新說法，陳同佳如確定要來台面對司法，隨時可透過「單一聯繫窗口」聯絡，並指陳同佳可到台灣駐港辦事處申請到台簽證，「沒有不受理」。
陳同佳去年10月因洗黑錢案刑滿出獄，但一直未敲定自首日期，死者潘曉穎母親近日多次接受傳媒訪問，要求陳同佳盡快兑現承諾，又提出本月23日、即陳同佳出獄一周年為「最後限期」。
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