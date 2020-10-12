陳同佳台代表律師：已與司法警察機關接洽　士林地檢署證接獲書狀

台灣殺人案疑犯陳同佳早前透過錄音，表明赴台自首想法一直沒有改變，期望本月內成行，其代表律師上周與台灣當局商討投案細節。 陳同佳委託的理律法律事務所今日（12日）表示，已受陳同佳委任擔任其來台接受刑事偵查程序的選任辯護人，律師已經依據授意旨與司法警察機關接洽，及向士林地方檢察署陳報辦理中。

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管浩鳴：同佳國語不好 由律師代表最合適

台灣陸委會發言人邱垂正早前稱，台灣刑事警察局及港方警務處，已建立「單一聯繫窗口」，港府也將投案窗口轉知陳同佳，陳同佳若確定要親抵台灣面對司法，可隨時聯絡。陳同佳代表律師與台灣司法警察機關接洽，換言之是透過此「單一聯繫窗口」處理。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴指，陳同佳目前仍在香港等待回台手續安排，何時赴台有待律師通知。被問到陳同佳為何不直接聯絡台方窗口或到台灣駐港辦事處遞交文件申請赴台，管浩鳴表示，陳同佳的國語不太好，需要安排傳譯，亦不清楚台方的程序，由律師代表處理是最適合方法。

士林地方檢察署表示，已接獲受陳同佳委任3名律師的委任狀，並交由負責案件的檢署官處理。士林地檢署指將積極偵辦，又稱已三度經法務部和陸委會，向香港政府提出取證及疑犯遣送的司法互助請求，但都不獲理會，呼籲特區政府務實回應，協助將犯人繩之以法，實現司法正義。