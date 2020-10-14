習近平講話｜梁志祥引消息：皇崗一地兩檢　騰空落馬洲發展創科區

國家主席習近平今天（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，當中提到要充分運用粵港澳重大合作平台，包括深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區等。 民建聯立法會議員梁志祥稱，河套區的深港創科合作區地方不足，引述消息指政府計劃將現時的落馬洲關口移到皇崗「一地兩檢」，利用騰空的土地發展第二期創科區。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，港府在創科方面應向深圳學習，不能只依賴金融及地產等傳統優勢產業。(翟睿敏攝)

習近平又在講話中提到，要吸引更多港澳青少年到內地，梁志祥認為當中的重要訊息，是需要港府增撥資源，鼓勵青年到大灣區創業。其黨友周浩鼎表示，全球因疫情而經濟嚴重打擊之際，中國最先迎來正面增長，希望青年未來可以利用內地的經濟復甦，帶動香港的經濟發展。

對於有人質疑會做成港深之間的直接競爭，另一名民建聯立法會議員陳恒鑌就稱，只要香港做好應該要做的事情，就可以相輔相成，不做好亦與人無尤。

陸頌雄：港府應向深圳學習 不能只依賴傳統優勢產業

工聯會立法會議員陸頌雄表示，習近平的講話對香港有啟發性，港府在創科方面應向深圳學習，不能只依賴金融及地產等傳統優勢產業。黨友郭偉强稱，香港近年陷入政治爭拗，如青年想進一步發展，大灣區是必然之選。

經民聯就對習近平的講話表示歡迎，並促請港府坐言起行，盡快推出具體措施配合國家戰略發展部署，積極抓住大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則及機制銜接，並爭取大灣區制定引進香港各類青年專才的措施，與廣東研商推展兩地專業資格互認，協助香港青年進入大灣區發展。