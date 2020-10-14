習近平講話涉港部份撮要：全面貫徹一國兩制　增港青對祖國向心力

撰文：彭焯煒
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國家主席習近平今天（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話。習近平先後數次提及香港，其中他表示深圳必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。
習近平強調，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎，要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。
國家主席習近平今天（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話。（01直播截圖）
必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。
粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。
特首林鄭月娥亦有出席深圳經濟特區成立40週年慶祝大會。（01直播截圖）
要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。
▼習近平南下情況▼
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