林鄭：港經濟要復甦　必須在中央支持下更融入國家發展大局

香港中華總商會今（15日）舉行120周年會慶酒會，行政長官林鄭月娥、政協副主席兼前特首董建華，以及中聯辦副主任譚鐵牛及多名高官出席。

林鄭月娥致辭時表示，香港經濟要復甦，必需在中央的支持下更融合國家發展大局，特別是目前倡議的內外雙循環發展格局。她又提到，國家主席習近平昨日在深圳提到必須要積極推進粵港澳大灣區建設，而香港作為大灣區的國際金融、航運及貿易中心和國際航空樞紐，能協助內地企業走岀去，將海外的投資者引進來。

林鄭強調，只要特區政府能融入國家發展大局，積極參與大灣區發展，推動一帶一路的工作，就可以恢復香港經濟增長的動力。