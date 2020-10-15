林鄭：港經濟要復甦　必須在中央支持下更融入國家發展大局

撰文：鄭寶生
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香港中華總商會今（15日）舉行120周年會慶酒會，行政長官林鄭月娥、政協副主席兼前特首董建華，以及中聯辦副主任譚鐵牛及多名高官出席。
林鄭月娥致辭時表示，香港經濟要復甦，必需在中央的支持下更融合國家發展大局，特別是目前倡議的內外雙循環發展格局。她又提到，國家主席習近平昨日在深圳提到必須要積極推進粵港澳大灣區建設，而香港作為大灣區的國際金融、航運及貿易中心和國際航空樞紐，能協助內地企業走岀去，將海外的投資者引進來。
林鄭強調，只要特區政府能融入國家發展大局，積極參與大灣區發展，推動一帶一路的工作，就可以恢復香港經濟增長的動力。
林鄭又提到，香港的經濟發展從來不是一帆風順，作為外向型的經濟體，受到內外因素的影響和挑戰。她稱，香港經濟自去年受到中美磨擦、社會動亂和全球疫情的打擊，再次受到嚴峻的挑戰，政府在預算案和防疫基金下推岀3,000億元的紓困措施，希望能減低企業的財政負擔和保障市民就業，同時鼓勵企業尋找新的機遇。
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汪洋：大變局需要大擔當
另全國政協主席汪洋發賀函，提到中總多年積極參與和推動香港與內地經濟交流合作，引領工商界人士堅定擁護「一國兩制」方針和《基本法》，為維護香港繁榮穩定，促進國家改革開放作出積極貢獻。
汪洋又指，「新時代呼喚新作為，大變局需要大擔當」，希望中總繼續高舉愛國愛港旗幟，全面準確理解和帶頭宣傳貫徹「一國兩制」方針和《基本法》，堅定支持行政長官和特別行政區政府依法施政和支持政府實施維護國家安全法的工作，積極助力國家開放，主動助推香港融入國家發展大局。