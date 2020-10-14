新型肺炎｜曾與確診樂手同場　特首辦：林鄭兩日多次檢測均陰性

香港管弦樂團一名低音單簧管外籍樂手確診新冠肺炎，他上周在尖沙咀文化中心舉行的貝多芬音樂節揭幕中演出，逾100名同場表演者須隔離檢疫，有份出席活動、沒有與樂手接觸的行政長官林鄭月娥經檢測後結果呈陰性。 特首辦回應查詢時表示，行政長官前兩天已不只一次接受檢測，結果均呈陰性。

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林鄭月娥昨天（13日）啟程前往深圳，今天（14日）有份在深圳出席經濟特區成立四十周年慶祝大會，與國家主席習近平同場。

特首辦今天回應查詢時表示，行政長官前兩天已不只一次接受檢測，結果呈陰性，並會遵從衞生防護中心的健康建議，上星期五（9日）出席香港管弦樂團演出的特首辦隨行人員，亦會接受檢測。

另外民政事務局表示，局長徐英偉當晚在會場坐較中間的位置，與台上表演者有一段距離，當日在探班期間只與樂團指揮接觸，全程有戴口罩，不列作緊密接觸者，當局亦安排當晚曾出席音樂會的民政事務局及康文署人員亦會進行檢測。

香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco確診新型肺炎。該樂手上周五及六（10月9及10日）於尖沙咀文化中心表演，逾100名同場表演者須入住竹篙灣檢疫中心。據悉，行政長官林鄭月娥曾於上周五出席該音樂會，場刊上亦印有林鄭的獻辭。消息指，林鄭觀賞了半場便離開，民政事務局局長徐英偉則聽足全場。

行政長官辦公室日前回覆表示，林鄭上星期五曾出席香港管弦樂團的表演活動，但全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開。

根據衞生防護中心的意見，行政長官不屬緊密接觸者，建議行政長官接受病毒測試，在公眾地方佩戴口罩及留意身體情況。行政長官過去兩天已不只一次接受病毒測試，並會遵從衞生防護中心給予的各項建議。