專訪｜議會內講「獨」無刑事豁免　梁君彥：議員非在法律之上

延任一年的立法會正式展開，修改選舉條例容許境外投票料成主戰場，民主派揚言會全面反擊，但在港區國安法的緊箍罩下，議會抗爭空間成疑。 立法會主席梁君彥接受《香港01》訪問時表示，只要議員按《基本法》辦事，履行正常職責，國安法「一定無影響」，但若然在會議廳內談「港獨」，議員要小心留意會否抵觸國安法的四宗罪，《基本法》及《立法會 （權力及特權）條例》下議員發言「不受法律追究」的保障，可能並不適用。

特首林鄭月娥稱容許內地港人投票是「社會訴求」，修改選舉法例勢在必行，但梁君彥說未收到法案文本，現時只是「謠傳」，政府未有人向他摸底，拒評需預留多少時間審議。（盧翊銘攝）

政府擬修改《選舉修例》 梁君彥指現僅「謠傳」：無官員「摸底」

政府擬下月向立法會提交修改選舉法例法案，容許居內地港人投票、設立「關愛隊」等，民主派提早佈防應戰，本周三首次開大會已不斷要求點人數。梁君彥接受專訪時表示，目前審議的4條法案無爭議性，但有議員仍選擇拖延，他對未來一年議會形勢不樂觀，只盼盡量提高議會效率。

特首林鄭月娥稱容許內地港人投票是「社會訴求」，修改選舉法例勢在必行，但梁君彥說未收到法案文本，現時只是「謠傳」，政府未有人向他摸底，拒評需預留多少時間審議。

梁君彥指，如議員干擾會議進行，本身已違反特權法，「以前都有，只是無人用，現在多一條，但有無人用，未知，要視乎執法和司法機關如何看。」（盧翊銘攝）

抵觸國安法否由法庭定奪

港區國安法直接頒布實施後，民主派抗爭空間萎縮，港區國安法第22條列明，嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能，屬顛覆國家政權，究竟在立法會拉布甚至衝擊，會否抵觸國安法？梁君彥指，如議員干擾會議進行，本身已違反特權法，「以前都有，只是無人用，現在多一條，但有無人用，未知，要視乎執法和司法機關如何看。」



《基本法》第77條訂明，立法會議員在會議上發言，不受法律追究，萬一有議員在會議上表示支持港獨，國安法與《基本法》之間誰具凌駕性？梁君彥指，立法會按《基本法》及特權法運作，議員履行職權並非在法律之上，「如果一個議員他是真正履行議員資格，在議會辯論，他是有保障的（言論刑事豁免），但如果他不是在履行議員職責，而是做第二樣事情，那就由法庭決定他有否犯某一條罪。至於是否涉獵國安法，不是主席決定。」

他強調，每一名議員要為自己的言行負責，若不清楚可徵詢法律意見，又提到議員就職時已宣誓，效忠《基本法》，當中第一條是「香港是中華人民共和國不可分離的一部份」， 「議員不是恐怖份子，如果你是履行議會職責，其實有什麼可能犯國安法那四條罪？所以議員要好小心，自己睇清楚國安法四條罪，有無機會踩線呢？」

立法會主席梁君彥接受《香港01》訪問時表示，只要議員按《基本法》辦事，履行正常職責，國安法「一定無影響」。（盧翊銘攝）

「溫提」議員勿踩線

過去幾年，立法會審議爭議法案如高鐵一地兩檢時，梁君彥遇上泛民離座抗議，不時「提醒」議員可能違反特權法，他說將來若有類似場面亦會這樣做，「如果我看有任何議員會抵觸法例，我也會有溫馨提示，在他們『㷫』起或衝動的時候，也希望他們冷靜一點。」

不過，近日有建制派表明若有衝擊場面，將會報警要求國安處跟進，梁君彥指，除非有重大事件如傷人，導致立法會人員受傷，主席一般保持中立，但坦言無法控制誰人報警，「如果有人犯罪，不只是主席一個會報警，不同人都可能報警，包括市民、議員。」

梁君彥指，除非有重大事件如傷人，導致立法會人員受傷，主席一般保持中立，但坦言無法控制誰人報警，「如果有人犯罪，不只是主席一個會報警，不同人都可能報警，包括市民、議員。」（盧翊銘攝）

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