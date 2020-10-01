【授勳2020】梁君彥獲大紫荊勳章　盧偉聰、「阿叻」陳百祥上榜

特區政府今日(1日)公布一年一度的授勳名單，今次是反修例風波過後首個政府授勳活動，共有239人獲頒勳銜，448人獲嘉獎。其中4人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括現任立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、深水埗區議會前主席陳東及全國政協常委、世茂集團主席許榮茂。 獲頒授金紫荊星章的人則包括在反修例中領導警隊而被美國制裁的前警務處處長盧偉聰；日前在記者會上落淚斥責政府抗疫表現不濟的體育演藝文化及出版界議員馬逢國；今年四月突然離任、由許正宇接替職位的前財經事務及庫務局局長劉怡翔。 在去年修例風波中多次高調發表評論的藝人陳百祥（阿叻）是惟一獲頒勳的演藝界人士，獲授銅紫荊星章。港府在嘉許語中形容他「促進社會和諧與溝通的良好榜樣……對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。」 陳百祥接受《香港01》訪問時不諱言，去年的撐警言論可能是他獲勳的原因之一，但強調撐警言論基於自己覺得正確，「無想過要得到甚麼」。

政府為專注應對2019冠狀病毒病疫情及相關的工作，於今年5月宣布把原定在7月1日公布的2020年授勳和嘉獎及委任太平紳士名單延至10月1日公布。民主派立法會議員一如以往，未有人獲頒授勳章。

過往兩任立會主席均於退休前一年授勳

現任立法會主席梁君彥獲大紫荊勳章，翻查資料，回歸後歷任立法會主席都曾獲此殊榮。范徐麗泰及曾鈺成分別於2007年及2015年授勳。值得留意的是，范、曾二人獲頒獎時都在任至少兩屆立會主席、並同樣在立法會生涯結束前一年獲頒獎。而梁君彥自 2016 年出任主席僅一屆已經獲授獎勳。

梁議員自 2016 年出任立法會主席以來，以嚴謹及持守原則的方式主持立法會會議，在尊重立法會議員表達意見的權利，以及確保有序、有效率及公正地處理立法會事務兩者之間，取得恰當平衡。梁議員盡心竭力服務社會，建樹殊偉，對政府的有效管治作出重大貢獻。 梁君彥 2020年授勳嘉許語

盧偉聰成美國制裁名單惟一非現任官員

前警務處長盧偉聰因為警隊在反修例運動中的表現備受社會輿論指摘。《逃犯條例》修訂的示威潮初期，盧偉聰將事情定性為暴動，引發市民要求政府撤回暴動定性，其後盧又澄清指坊間對其說法有誤解，指「現場有暴動，不等於說整個公眾活動是暴動」。

另有傳在運動期間，前線警務人員不滿盧偉聰表現軟弱。據報道指，盧偉聰離任時，警方決定不按傳統於警察總部舉行歡送會，是唯一一位不獲警隊舉行歡送會的「一哥」。

美國財政八月宣佈制裁11名中港官員，盧偉聰亦在其中，是惟一的非現任官員。

政府在盧偉聰的嘉許詞中，讚揚盧「任職警隊達三十五年，帶領警隊克服無數挑戰，維護香港的法治，使香港成為世界上其中一個最安全及穩定的社會」；又指他「一直秉持誠信，克盡厥職，展現出色的才能和領導力，在政府內外深受敬重」。

盧先生獲頒授金紫荊星章，以表揚他一直忠心服務政府和社會，表現卓越。他退休前出任警務處處長，任職警隊達三十五年，帶領警隊克服無數挑戰，維護香港的法治，使香港成為世界上其中一個最安全及穩定的社會。盧先生一直秉持誠信，克盡厥職，展現出色的才能和領導力，在政府內外深受敬重。 盧偉聰2020年授勳嘉許語

阿叻成惟一獲頒勳演藝界人士

藝人陳百祥(阿叻)是惟一獲授勳的演藝界人士，獲授銅紫荊星章。過去有不少演藝界人士獲授勳，四大天王中，黎明先後於2003年獲頒授榮譽勳章、2009年獲頒銅紫荊星章，去年就再升一級獲頒銀紫荊星章。劉德華於2016年獲頒銅紫荊星章，其他資深藝人包括羅家英、惠英紅亦曾獲此殊榮。

「反修例」示威活動期間，陳百祥不時發表撐警言論，出席撐警大會公開支持警方執法。去年11月，他曾與杜汶澤在直播節目中討論社會問題，支持警員受生命威脅下必須開真槍，又形容721元朗襲擊事件是「互毆」。

政府的嘉許詞形容「阿叻」熱心社會公益，又是「促進社會和諧與溝通的良好榜樣」，其在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度「是新一代演藝人的模範」。

陳百祥接受訪問時回應指，10多日前政府聯絡他，問是否接受頒勳，他對此感到榮幸，「有人認同我做咁多年的演藝和慈善工作，當然覺得開心喇。」被問到覺否今次獲勳，是與去年多次發表撐警言論有關，他說：「所有嘢（原因）都有啲喇。」不諱言覺得有關言論也是原因之一，強調自己在香港土生土長，所說所行都是想香港好。

陳先生熱心社會公益，多年來積極支持和參與慈善籌款節目，貢獻良多，充分表現其無私與仁愛的心，也是促進社會和諧與溝通的良好榜樣。陳先生在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。現獲頒授銅紫荊星章。 陳百祥2020年授勳嘉許語

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另外，政府公布新一份太平紳士委任名單，無綫行政總裁及董事局副主席李寶安、律師會前會長蘇紹聰等上榜。