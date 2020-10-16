國安法｜黃之鋒稱再被跟蹤　黑衣中年漢疑敗露「跳閘」逃走

多次聲稱遭身份不明人士跟蹤的前香港眾志秘書長黃之鋒，昨晚深夜在Facebook上載一條影片，片中一名身穿黑色Polo恤的男子在銅鑼灣附近徘徊，被發現後逃往地鐵站內，更「跳閘」離去。 黃之鋒附上一段文字稱，當時有一群可疑人士在他所到之處附近徘徊，其中一名男子敗露後，被與他同行的人反過來尾隨，該男子後來突然衝入港鐵站，跳閘逃去。黃之鋒稱，希望下次負責跟蹤他的人士要有「守法意識」。

從黃之鋒上載的片段中看到，一名戴着黑色方框眼鏡，黑色Polo恤、灰色短褲，身型略為肥胖的男子，在銅鑼灣波斯富街及駱克道附近徘徊，期間一直手持電話，疑似正使用對講機的功能。該人在被拍攝一段時間後急步離開，拍攝者則尾隨其後。

片段之後剪接至銅鑼灣地鐵站入口，但鏡頭隨即劇烈晃動，相信是拍攝者隨該男子跑進地鐵站所至。最後，畫面見到該男子急步走下電梯，並在地鐵站閘機位置「跳閘」逃去。

黃之鋒先前多次在社交網站上載自己被人跟蹤的訊息，包括聲稱曾有車隊連續跟蹤他十日、與朋友到山頂公園放狗期間遭大媽、大叔尾隨指罵等。

早前多名民主派人士在港區國安法實施前後，亦聲稱被人跟蹤，包括前香港眾志成員周庭、民主黨立法會議員許智峯、公民黨立法會議員譚文豪等。