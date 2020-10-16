倡大灣區撥地建香港新社區　 鄭耀棠：廣東省政府及港澳辦正處理

工聯會的港區人大代表吳秋北和鄭耀棠、全國政協常委林淑儀等，今年5月在兩會提案，建議中央撥地在粵港澳大灣區內的深圳、中山、珠海、惠州等鄰近城市，參考橫琴模式發展新市鎮，讓香港自行管轄，實行香港法律。 身兼香港發展研究基金主席的鄭耀棠指，最近收到人大常委辦公廳回函，提及已將建議交到廣東省政府及港澳辦辦理。他相信，中央及廣東省政府會著力研究方案及選址事宜。

基金近日就「中央撥地建設香港新社區」訪問1035名市民，逾七成人同意要大力發展新社區以及要求中央政府在大灣區內9個城市撥地給香港發展新社區，約92%人首選深圳、其次89%人選中山、84%人選珠海。

鄭耀棠相信，港人首選深圳是因為地利之便，民情亦相近，而他曾考察過深圳河套地區，指可開發土地「有的是」，舉例指羅湖有一大片土地以往用作邊境禁區，「而家一國兩制，仲禁咩區呢？」

基金信托人、工聯會榮譽會長林淑儀指，大灣區所有城市物價都低於香港，深圳人的思維與生活方式都與香港人接近。

被問到若然真的要在深圳建設社區，雙方政府應如何磋商，另一名工聯會榮譽會長陳婉嫻表示，內地領導人視野寬闊，若做法可帶來雙利，「相信在負責人帶領下，一個視野比較闊的深圳人都應該接受。」