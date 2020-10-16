深圳成大灣區龍頭　陳家強指本港助內地引入資金︰未來角色不變

國家主席習近平於本周三（14日），在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上，曾提出「深圳是大灣區建設的重要引擎」。有人認為，此話意味深圳取代香港成為大灣區的「龍頭」。 財經事務及庫務局前局長陳家強今日（16日），在商台節目《晴朗的一天出發》表示，香港作為國際金融中心的窗口，過去20年對於內地的角色是引入資金，相信角色於未來不會減少。他又指，不能再以40年前的深圳與香港比較，認為香港只需維持人均GDP位於高水平、港人豐衣足食即可。

國家主席習近平於本周三（14日），在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上，曾提出「深圳是大灣區建設的重要引擎」。（資料圖片）

陳家強表示，香港作為國際金融中心的窗口，過去20年對於內地的角色是引入資金，相信角色於未來不會減少，反而倍加重要。他指，大灣區發展方向是高新科技，而深圳是這一範疇的「龍頭」，故對國家主席習近平指「深圳是大灣區建設的重要引擎」，不感到意外。

陳指，雖然現時不少外資直接到上海進行活動，但認為不會取代香港的地位。他解釋，因香港的資金流動，對外全面開放，認為該方面是內地短時間內未能做到；而金融活動是需要由雙方建立，故內地需利用香港作為引入外資的窗口。除了幫助內地企業到香港上市外，亦能引入資金往大灣區，例如怎樣引入基金幫助深圳的高新科技公司集資，形成資金鏈。

陳家強表示，香港作為國際金融中心的窗口，過去20年對於內地的角色是引入資金，相信角色於未來不會減少。（資料圖片／梁鵬威攝）

但陳認為，香港亦需考慮人才的發展，在缺乏科技產業的情況下，相比其他城市脫節。他指，雖然香港的科研力量不錯，但人才及學者數量不足。他認為發展科技不能急如求成，而需深耕細作，更指將來全世界的發展方向是科技，故不能固步自封。

至於深圳的GDP超越香港方面，陳表示「大家聽到係有少少意氣之爭」，不能再以40年前的深圳與香港比較。他指，現時不少國際企業的總部如騰訊等設於深圳，認為香港只需維持人均GDP位於高水平、港人豐衣足食即可，「我哋擔心啲咩呢？」

此外，陳認為短期內疫情亦難以受控，內地旅客人數減少，影響本港的GDP，建議政府應針對部分行業補助，如餐飲業出現結業潮，將會打擊經濟，預料最少半年內香港經濟不會有改善。