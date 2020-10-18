梁振英：香港被取代是負面看法　惟需研深圳成功之路　勿守株待兔

國家主席習近平上周出席深圳經濟特區建立40週年慶祝大會上，發表重要講話，提到深圳是大灣區建設「重要引擎」。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（18日）接受商台節目訪問，提到香港並非「無得玩」，機遇一直都在，香港人不應「守株待兔」，要主動去「捉兔仔」、「call客」，和深圳達到優勢互補的效果。

深港規則銜接受重視 預料快將有政策出台

梁振英表示，留意到主席講話後在香港引起的重視不算多，甚至有評論將之演繹為「香港無得玩」，認為這說法比較負面及悲觀。他表示，深圳作為國家經濟特區，經濟發展速度破人類歷史紀錄，感到非常高興；不過作為港人，看到深圳發展也有不少感觸，有點「見賢思齊」的感覺。不過他認為，深圳發展成功不是靠運氣，也不單單是地大人多，一些世界知名的企業如華為、騰訊及大疆等都落戶深圳，這是無可置疑，香港也要研究深圳的成功之路，思考未來發展路向。

梁振英認為，深港兩地一定可以合作，機遇一直都在，但香港人不能「守株待兔」，要主動「call客」。他指，世上沒有另一對城市的關係，和深圳與香港完全一樣，既是兩個地理接近、經濟規模相當的城市，但又同時實行不同的制度；兩市互補性也相當強，例如香港的科研水平相當高，深圳則擅長將科研成果轉化為產品、服務。

有關深圳發展路向，梁振英引述政策文件指出，其實中央在一年多前，已提出支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的重大政策，因此習近平的講話並不是即興，而是經詳細研究。上周深圳市提出的綜合改革試點實施方案，進一步說明要深化粵港澳合作、全力服務一國兩制大局，持續深化與港澳的規則銜接等，梁振英預料相關政策很快將會實施，解決深港兩地長久以來一些機制不對接、大門開小門不開、人員貨物不能便捷流通等問題。